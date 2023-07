A União Europeia (UE) baniu em 2003 a utilização de uma série de produtos tóxicos na indústria automóvel, do mercúrio ao chumbo, cujo fabrico, utilização e posterior desmantelamento provoca graves problemas de saúde. Os responsáveis pela UE propuseram agora a proibição de crómio hexavalente em 2024, por ser cancerígeno, precisamente o tipo de crómio utilizado para revestir pára-choques, frisos, molduras de vidros e faróis, grelhas, jantes e ponteiras de escape.

O crómio hexavalente é um químico metálico que se aplica sobre uma peça, que na indústria automóvel é tradicionalmente ferro, aço ou uma liga de alumínio. O objectivo principal é dotar essa mesma peça com um acabamento brilhante, sendo que a finalidade secundária visa uma protecção mais eficaz contra a corrosão e uma melhor resistência aos danos provocados por pequenas pedras projectadas por outros veículos.

As motos vão igualmente ser afectadas pelo fim dos cromados 5 fotos

O problema do crómio hexavalente não surge uma vez aplicado na peça a proteger e embelezar, mas sim durante o processo de produção. Apesar da fabricação deste tipo de revestimento ter diminuído nos últimos anos, a recuperação de automóveis antigos e, sobretudo, de modelos clássicos e de colecção, continua a manter em funcionamento uma série de pequenas empresas que, entre outros serviços, cromam peças (basta procurar no Google para se ter uma ideia). Sucede que os gases libertados durante a produção do crómio hexavalente são 500 vezes mais tóxicos do que as emissões do gasóleo queimado num motor de combustão, podendo causar problemas sérios à saúde, incluindo cancro.

Os automóveis modernos continuam a exibir peças cromadas, especialmente os modelos topo de gama. Porém, essas peças cromadas são produzidas em plástico e não em metal, o que leva a que não seja utilizado o crómio hexavalente, mas sim o crómio trivalente, menos danoso para a saúde. As empresas do sector afirmam que mudar de químico vai provocar um incremento dos custos e gerar acabamentos menos atraentes.