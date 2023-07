“Platonic”: podem Rose Byrne e Seth Rogen ser "apenas" amigos?

Em 1989, aquela que é talvez a comédia romântica mais famosa do mundo vaticinava que homens e mulheres não conseguiam ser só amigos. Em “When Harry Met Sally”, Harry Burns declara a Sally Albright que tal fenómeno só é possível em condições muito específicas, como estando ambos em relações — e, mesmo assim, criando fricções nestas.

“Platonic”, a série da Apple TV+, procura 34 anos depois uma abordagem diferente: homem e mulher que são melhores amigos desde a infância e que reativam uma amizade que estava em ponto morto desde que ela criticou a namorada dele. Sylvia e Will têm a tal relação platónica que o título indicia, e cabe ao espectador perceber que está a torcer por algo mais — ou se, por outro lado, é refrescante que as amizades possam valer por si só sem terem de ser carimbadas entre lençóis.

“Platonic” foi criado pelo casal Francesca DelBlanco e Nicholas Stoller, conhecido exatamente por tentar trazer para os tempos correntes o modelo da comédia romântica, sobretudo em filmes como “Forgetting Sarah Marshall” (por cá traduzido execravelmente por “Um Belo Par… De Patins”, divorciando à partida o tom do filme do seu tipo de público) e por “Neighbors”.

[o trailer de “Platonic”:]

E é exatamente a dupla de “Neighbors” que Stoller e DelBlanco trazem agora de volta nestes 10 episódios — Seth Rogen e Rose Byrne, aqui Will e Sylvia. E, sem esnobar as capacidades de Stoller, é exatamente a química entre ambos que é a joia da coroa de “Platonic” e que torna a série empolgante de ver – sobretudo ela, uma das atrizes mais versáteis e injustiçadas da sua geração, que tem tanto jeito para dramalhões como domina um timing cómico impecável. Rogen e Byrne provavelmente conheceram-se há meia dúzia de anos numa reunião num estúdio, mas é de facto possível acreditar que são cúmplices desde sempre.

Além de um tratado sobre as relações homem-mulher e sobre as dinâmicas do companheirismo, “Platonic” também acerta no alvo da chamada comédia sobre o “coming of age”, algo como “a chegada à maturidade”. Os protagonistas andam pela ternura dos quarentas, mas quem disse que só no fim da adolescência é que se esbarra de frente com as dores do crescimento?

Sylvia é uma dona de casa com três filhos e que sente o rancor de só o marido ter uma carreira; Will divorciou-se recentemente e é sócio minoritário no bar de cervejas artesanais mais hipster da cidade. Como manda a sebenta, Will e Sylvia não podiam, à superfície, ser mais diferentes. Mas o medo que têm da idade adulta e do que abandonaram em prol dela é bastante semelhante. Juntos são mais genuínos e têm um entendimento do mundo que escapa aos outros em seu redor, tornando-os cúmplices em aventuras como resgatar um réptil chamado Gandalf ou terem a certeza de que viram um OVNI a passar.