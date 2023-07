Duas das principais projeções sobre as eleições gerais espanholas divulgadas este domingo dão como possível que o PP consiga alcançar esta noite uma maioria absoluta de direita no Congresso, em conjunto com o Vox. Mas divergem num ponto importante. A projeção da GAD3/Mediaset dá este cenário como garantido, enquanto uma outra realizada pela Sigma Dos, para a televisão espanhola RTVE, aponta este desfecho apenas como possível, ainda que mesmo à justa.

A projeção da GAD3/Mediaset refere que o PP deverá obter 150 deputados e o Vox 31. Em conjunto conseguem, assim, 181 lugares, ultrapassando os necessários 176 para assegurar uma maioria absoluta. Segundo a mesma sondagem, o PSOE deverá garantir 112 deputados e o Sumar, que surge como a quarta força política, apenas 27.

A projeção da Sigma Dos, citada pela RTVE, aponta para um resultado também favorável a uma maioria absoluta do PP com o Vox, ainda que com pouca margem. Os dados sugerem que o primeiro partido vai ter entre 145 a 150 deputados e o segundo entre 24 e 27, deixando vários cenários no ar.

Isto porque se os dois partidos só conseguirem o mínimo de deputados previstos no intervalo estimado pela Sigma Dos (respetivamente 145 e 24), só garantem 169 lugares no Congresso e não alcançam o valor necessário para formar uma maioria absoluta. Por outro lado, no caso de obterem o máximo de deputados apontado pela sondagem (150 e 27), somam 177 representantes e alcançam o valor exigido para formar a maioria.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Projeções da Gesop, do El Español e da La Voz de Galicia também não garantem maioria

Mas estas não foram as únicas projeções. Uma terceira projeção, da Gesop (Prensa Ibérica), também não dá a maioria à direita (PP e Vox). Segundo esta, o PP conseguiria entre 133 e 137 deputados, enquanto o PSOE ficaria com entre 109 e 113 deputados. O Sumar seria a terceira força política, com 14,2% dos votos e entre 36 e 40 deputados. O Vox surge em quarto lugar com 13,1% e entre 34 e 38 assentos parlamentares. No melhor dos cenários, PP e Vox conseguiriam 175 lugares, o que não chega para uma maioria absoluta, segundo a projeção.

Segundo uma outra projeção, do El Español, o PP ganha as eleições, mas a maioria está igualmente em aberto. De acordo com a previsão produzida pela SocioMétrica, o PP deve conseguir entre 134 e 140 deputados e o PSOE entre 109 e 115. A soma dos populares com o Vox oscilará entre os 172 e 177 deputados, deixando aberta a possibilidade de uma maioria de direita.

Uma última projeção, da Sondaxe, para a La Voz de Galicia, dá a vitória ao Partido Popular, com a eleição de entre 138 a 146 deputados e deixando o PSOE com entre 111 e 117 lugares. Sumar é a terceira força política com 34 representantes e Vox a quarta, com 29.