Manter um hiperdesportivo, um modelo com mais de 1000 cv, capaz de ultrapassar 400 km/h e curvar extremamente depressa graças ao elevado apoio aerodinâmico de que usufrui, será sempre dispendioso. Primeiro, porque os motores – no caso de serem a combustão – são necessariamente mais frágeis, para atingirem o desejado rendimento específico. Depois, porque são orientados para uma utilização em pista, mesmo que não muito frequente, o que submete o veículo a cargas brutais e a esforços violentos que obrigam a vistoriar de forma sistemática todos os elementos de suspensões, jantes, pneus e travões. E a razão para esta preocupação deve-se ao facto de, a 400 km/h, até o mínimo problema se transforma numa catástrofe.

Uma publicação francesa, a The Automobilist, publicou uma lista das revisões aconselhadas aos proprietários do Aston Martin Valkyrie para os primeiros 36 meses, caso pretendam manter a garantia que protege o modelo. A listagem prevê visitas à oficina aos 1000 km, 12 meses, 24 meses e 36 meses, com estas quatro intervenções a exigirem, respectivamente, 25.000, 85.000, 150,000 e 95.000 libras, o que atira o valor total para 355.000 libras, o equivalente a 410 mil euros, mais IVA, o que equivale a 504.000€.

O motor 6.5 V12 atmosférico do Valkyrie é garantido pela Cosworth para, pelo menos, 100.000 km 3 fotos

A Aston Martin acusou o valor avançado pela publicação de ser incorrecto, mas não divulgou o custo real. Contudo, a maioria das despesas associadas às revisões não deverá estar relacionada com o motor, uma vez que a Cosworth, que concebeu e produziu o impressionante 6.5 V12 atmosférico, capaz de atingir 11.100 rpm, garante que não terá dificuldades em percorrer pelo menos 100.000 km sem problemas, o que é muito num carro deste tipo.

A questão é se mais de 500 mil euros é ou não um valor muito elevado para manter um Valkyrie durante três anos, independentemente de o valor estar ou não 100% correcto, o que saberemos quando a Aston Martin entender divulgar o custo real. Ora, a resposta é simples: é caro, mas é compatível com os custos de manutenção praticados pelos concorrentes directos. Se não acredita, saiba que um Bugatti Chiron, com 1500 cv e capaz de 420 km/h, exige cerca de 500.000€ a cada quatro anos. Por outro lado, o Mercedes-AMG One deverá originar custos da manutenção potencialmente mais elevados, uma vez que só o seu motor 1.6 V6, derivado de um F1 da Mercedes, obriga a uma reconstrução total a cada 50.000 km.