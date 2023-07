Finda a noite de eleições gerais em Espanha, o líder do Partido Popular celebrou o que disse ser uma vitória “impossível” até há um ano e meio. “Passámos da segunda força política para o partido mais votado”, afirmou este domingo Alberto Núñez Feijóo na sede do PP, perante uma multidão de apoiantes efusivos. Pelo meio, ainda deixou um recado ao PSOE e às forças políticas espanholas: não voltem a bloquear Espanha.

“Sete anos depois da última vitória, o PP voltou a ganhar as eleições gerais. Sinto-me muito orgulhoso de ver tanta gente aqui a celebrar”, afirmou na primeira reação aos resultados. E não deixou de enumerar os sucessos da noite: “Passámos de menos de 21% para 33%. Ganhámos em 40 das 52 províncias e cidades autónomas de Espanha. Temos uma grande maioria e provavelmente absoluta no Senado“.

????️DIRECTO #Especial23jRTVE | Alberto Núñez Feijóo le pide al PSOE que "no bloquee" el Gobierno de España "Como candidato con más apoyo, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles"https://t.co/KdXVph9WsX pic.twitter.com/gS3MaMW3LO — Radio Nacional (@rne) July 23, 2023

Feijóo reconheceu que há um ano e meio o resultado obtido esta noite pelo PP — garantiu 136 deputados no Congresso, mais 47 lugares do que em 2019 — parecia muito distante, lembrando a “crise interna” nas suas fileiras. Não se ficou por aí e destacou o percurso ascendente traçado desde então: “[O PP] nunca subiu com tanta intensidade numas eleições gerais.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder do PP garantiu que está aberto ao diálogo com todas as forças democráticas e que esse será o caminho a traçar já a partir de segunda-feira. “A nossa obrigação é que não se abra um período de incertezas. Os espanhóis depositaram a confiança no PP e disseram a todos os partidos que dialogamos. Como candidato do partido mais votado, o meu dever é abrir o diálogo para tentar governar o nosso país de acordo com os resultados eleitorais”, afirmou.

Aos adversários, deixou um alerta. “Peço expressamente ao PSOE e às restantes forças políticas que não bloqueiem o Governo de Espanha uma vez mais. A anomalia de que em Espanha o partido mais votado não consegue governar só tem como alternativa o bloqueio”, disse, sugerindo que, apesar de não ter assegurado uma maioria, a sua intenção é conseguir formar governo já que lidera o partido mais votado. Ao El Mundo, fontes do Partido Popular já tinham afirmado que essa seria a postura de Feijóo. “Vai reivindicar o direito a formar Governo e pedirá ao resto dos partidos que, como é habitual em democracia, invistam no candidato que ganhou as eleições”, acrescentaram as mesmas fontes, ainda antes do líder discursar.

Nas eleições gerais, antecipadas pelo atual chefe de governo após a derrota nas eleições municipais e regionais, o PP garantiu 136 deputados no Congresso, enquanto o Vox obteve 33. Em conjunto, ficaram-se, assim, pelos 169, não muito longe dos 176 exigidos para formar uma maioria absoluta. Já o PSOE garantiu 122, mais 2 lugares do que em 2019, e o recém criado Sumar, que ainda não existia em 2019 e se assumiu este domingo como a quarta força política, 31 deputados. Os dois partidos de esquerda também não conseguem juntos somar os números necessários para obter a maioria.