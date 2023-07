A escritora Lídia Jorge venceu por unanimidade o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) pela obra Misericórdia, foi esta segunda-feira anunciado. O prémio tem um valor pecuniário de 15 mil euros.

O júri justificou a escolha do romance, publicado pela Dom Quixote em outubro, por ser “um hino à leitura, à literatura e ao poder transformador de ambas na vida do humano, mas também ao poder da literatura para levantar do chão os desvalidos do tempo e do nosso imaginário social comum”.

[Lídia Jorge esteve recentemente na Rádio Observador. Ouça aqui a entrevista no programa ‘…Em 40 Minutos’]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Misericórdia é um livro que a escritora escreveu a pedido da mãe, personagem em torno da qual toda a ação do romance se desenrola. Esclarece a editora, em comunicado, que a obra vai na 4.ª edição que será editada em França em setembro.

“Romance de uma rara maturidade discursiva, não deixa de nos surpreender pela sua aparente simplicidade, a qual exige do leitor um certo modo de afinação ou adestramento capaz de lhe permitir captá-lo na malha da sua discreta complexidade”, refere o mesmo comunicado.

Esta é a segunda vez que Lídia Jorge conquista o Grande Prémio da APE, depois de ter sido distinguida em 2002 com O Vento Assobiando nas Gruas. O prémio existe desde 1982 e, no ano passado, premiou a escritora Julieta Monginho.