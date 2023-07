Trevor Francis, o primeiro jogador a ser transferido por um milhão de libras no Reino Unido, morreu esta segunda-feira. Vencedor de duas Taças dos Campeões Europeus com o Nottingham Forest e internacional inglês em mais de 50 ocasiões, o antigo avançado tinha 69 anos e não sobreviveu a um ataque cardíaco.

“Morreu Trevor Francis, aos 69 anos. Teve um ataque cardíaco na manhã desta segunda-feira, no seu apartamento em Espanha. Em nome da família, a notícia surge como um gigantesco choque para todos. Estamos todos muito consternados. Era um jogador de futebol lendário, mas também uma pessoa extremamente gentil”, referiu a família em comunicado, clarificando que o antigo jogador morreu na casa que tinha há vários anos perto de Marbella e recordando que já havia sofrido um primeiro ataque cardíaco há mais de uma década.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis. A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/BPsLxGG73K — Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023

Nascido em Plymouth e formado no Birmingham, onde se estreou enquanto profissional, Trevor Francis saltou para a ribalta em 1979 e quando se tornou o primeiro jogador a ser transferido por um milhão de libras no Reino Unido. Foi um pedido expresso de Brian Clough, o mítico treinador do Nottingham Forest que tinha conquistado a então First Division (atual Premier League) e a Taça de Inglaterra na época anterior.

Ficou conhecido como o “Rapaz do Milhão”, ainda que Clough tenha escrito na própria autobiografia que o Birmingham só tinha recebido 999 mil libras pelo avançado, para que “o valor da transferência não lhe subisse à cabeça”. Trevor Francis sempre recusou esta versão e, mais recentemente, foi mesmo confirmado que o jogador até custou mais de um milhão — um milhão e 150 mil libras, especificamente, para acomodar a comissão de 15% que a Liga recebia na altura.

999 mil libras ou um milhão, a verdade é que o dinheiro foi bem investido. O Nottingham Forest não voltou a ser campeão inglês, mas com Brian Clough atingiu a glória europeia em temporadas consecutivas e conquistou a Taça dos Campeões Europeus em 1979 e 1980, num feito que ainda é recordado como uma das histórias mais extraordinárias do futebol europeu. Trevor Francis marcou o golo da vitória da primeira conquista, contra o Malmö, e falhou a final do ano seguinte, contra o Hamburgo, por lesão.

O avançado inglês saiu para o Manchester City em 1981, representou a Sampdoria (onde ainda ganhou uma Taça) e a Atalanta em Itália, passou pelo Glasgow Rangers e pelo Queens Park Rangers e terminou a carreira aos 40 anos, em 1994, no Sheffield Wednesday. Desempenhou as funções de treinador-jogador tanto no QPR como no Sheffield Wednesday e ainda teve uma breve carreira de técnico após deixar os relvados, orientando o Birmingham e o Crystal Palace, mas sem grande sucesso.

