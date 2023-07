A noite já ia longa quando os políticos portugueses começaram a reagir aos resultados eleitorais em Espanha. O presidente do PS, Carlos César, felicitou o PSOE, considerando que o socialista Pedro Sánchez pode continuar como presidente do Governo de Espanha ao “renovar uma coligação”.

“Caberá ao PSOE, certamente, renovar uma coligação, agora com o SUMAR, bem como os acordos parlamentares necessários, o que implicará uma muito complexa, mas também muito provável bem-sucedida negociação”, escreveu Carlos César no Facebook.

Para o líder socialista, uma “solução que estimule um processo bem articulado com as autonomias e que assegure um projeto político moderado de esquerda é a melhor solução para Espanha”. “Os socialistas portugueses sentem uma grande satisfação por este possível desfecho”, sublinhou.

“O PP fica pelo caminho e a extrema-direita teve uma grande derrota e, apesar de o PP ter tido pouco mais de um ponto percentual do que o PSOE, o PSOE também subiu em votos e em mandatos. As empresas de sondagens, claro, averbaram mais uma derrota”, criticou.

Já Luís Montenegro reagiu aos resultados eleitorais espanhóis através do Twitter. "A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo Novo. De Espanha sopraram ventos de mudança", escreveu. O líder do PSD congratulou Alberto Núñez Feijóo pela "vitória do Partido Popular nas urnas".

Parabéns @NunezFeijoo pela vitória do @ppopular nas urnas.

A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo Novo.

De Espanha sopraram ventos de mudança. pic.twitter.com/1xkltCvhSL — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) July 23, 2023

Para a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, os resultados foram uma “derrota ao neofascismo”. Mortágua acredita que foram “as forças da esquerda transformadora que impediram hoje uma maioria de direita e impuseram uma derrota ao neofascismo no Estado espanhol” este domingo. A líder bloquista saudou Yolanda Diaz pelos resultados eleitorais do Sumar, que conseguiu eleger 31 deputados.

Cumprimento todas as forças da esquerda transformadora que impediram hoje uma maioria de direita e impuseram uma derrota ao neofascismo no Estado espanhol. Uma saudação a @Yolanda_Diaz_ pelos resultados do Sumar. — mariana mortágua (@MRMortagua) July 23, 2023

Quem também felicitou a plataforma Sumar foi Rui Tavares, líder do Livre. “É trazendo as ideias de futuro que se mobilizam as pessoas e se faz frente ao discurso de ódio”, escreveu, parabenizando o Sumar “pela extraordinária campanha e pelo resultado nestas eleições”.

Parabéns a @Yolanda_Diaz_, @ernesturtasun e a todos os amigos e camaradas do @sumar pela extraordinária campanha e pelo resultado nestas eleições. É trazendo as ideias de futuro que se mobilizam as pessoas e se faz frente ao discurso de ódio. — rui tavares (@ruitavares) July 23, 2023

Já André Ventura, que foi propositadamente a Madrid este domingo, lamentou o resultado do Vox — que fica com menos 19 lugares no Congresso. O líder do Chega, que foi a Madrid para acompanhar as eleições, reagiu dizendo que esta “não foi a noite que queria”.

“Seguimos juntos e vamos derrotar o socialismo, mais tarde ou mais cedo!”, disse, num comentário àquilo que foi a vontade dos espanhóis nas urnas neste domingo e que deixa o Vox com menos deputados.