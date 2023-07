O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou que, devido aos “tempos turbulentos” que se vivem, a Tesla deverá voltar a baixar os preços dos seus modelos nos EUA, China e Europa. Isto significa que, a somar às reduções de preços operadas nos últimos meses, deverão surgir em breve mais descontos nos veículos da marca, embora o CEO admita que isso pode apertar as suas margens de lucro.

A guerra de preços iniciada pela Tesla, em grande parte para responder aos construtores chineses mais competitivos, é uma bênção para os consumidores, uma vez que lhes permite comprar um veículo melhor por menos dinheiro. É claro que esta política de descontos consome necessariamente as margens de lucro do construtor, mas é apenas este que se deve preocupar com isso, tanto mais que uma política comercial mais agressiva aconselha a que se reduzam os preços para criar dificuldades acrescidas aos concorrentes que trabalham com margens mais pequenas.

Durante o anúncio dos resultados financeiros do 2.º trimestre do ano, Elon Musk admitiu aos analistas que “a economia mundial atravessa tempos turbulentos e, por vezes, obriga a decisões difíceis”. Para o CEO, “a economia parece estar péssima num dia, para depois estar bem passado pouco tempo, configurando uma situação de tempos turbulentos”.

Musk, que já tinha afirmado antes que fazia parte da estratégia da marca “sacrificar margens para incrementar o volume de vendas”, reiterou que “faz sentido abrir mão de margens de lucro para, em compensação, vender mais veículos”, especialmente se as condições macroeconómicas não estão estáveis. Os analistas interpretaram as palavras do CEO como uma garantia de que os preços iam voltar a cair.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para a Tesla, este é um pequeno preço a pagar para suportar o contínuo crescimento das vendas do construtor, que depois de vender mais de 900 mil veículos em 2021, superou 1,3 milhões em 2022 e prepara-se para ultrapassar 1,8 milhões em 2023, sendo que no final do ano a capacidade de produção deverá ficar acima dos 2 milhões de unidades. De acordo com os cálculos da Reuters, a marca norte-americana reduziu a sua margem bruta de lucro no 2.º trimestre de 2023 para 18,1%, depois de ter atingido 19% no 1.º trimestre. Um excelente valor para a indústria, mas ainda assim longe dos 26% que a Tesla alcançou em 2022.

Actualizações das linhas de produção no 3.º trimestre limitam produção

O construtor de veículos eléctricos pretende voltar a incrementar as margens de lucro com melhorias a introduzir nos modelos, a começar pelo Model 3, que vai ser alvo de um restyling ainda este ano, passando a ser produzido mais rapidamente e com um número de peças muito inferior, graças às Giga Press Die Casting dos italianos da IDRA. Aliás, são estas alterações a introduzir nas linhas de produção actuais, relacionadas com o novo Model 3, habitualmente denominado “Highland”, que “deverão limitar ligeiramente a capacidade de produção da Tesla durante o 3.º trimestre”, de acordo com o construtor.

Se a Tesla produziu 479.700 unidades no 2.º trimestre do ano (e vendeu 466.140), dificilmente estes valores se vão repetir de Julho a Setembro. Mas o fabricante norte-americano continua a apontar, como antes, para 1,8 milhões de unidades como o volume de vendas estimado para 2023.