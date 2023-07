Qin Gang, ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, está doente. Esta é a versão oficial para explicar o motivo do desaparecimento do governante, visto pela última vez em 25 de junho. Exatamente um mês depois, a 25 de julho, a China anuncia a sua substituição: o seu antecessor, Wang Yi, volta a ser o chefe da diplomacia. Explicações oficiais? Não há e as perguntas dos jornalistas, feitas ao longo de um mês de ausência do ministro, nem sequer aparecem nas transcrições oficiais de conferências de imprensa.

À medida que sobra apenas o silêncio de Pequim sobre este assunto, os rumores crescem e as especulações também. Há duas hipóteses que têm mais adeptos: um romance secreto (que deixou de o ser à conta das redes sociais) não terá caído bem entre o regime comunista e a ideia de que a doença que abalou o ministro foi Covid-19.

Segundo o Washington Post, quando Qin Gang deixou de aparecer, e começou a faltar a eventos diplomáticos, nasceu a ideia de que teria sido infetado pelo vírus da Covid-19. Isso explicaria as poucas palavras da China sobre o desaparecimento, já que o país é conhecido por ser pouco transparente quando o assunto é o vírus que causou uma pandemia global.

No entanto, com o acumular de dias de ausência de Qin Gang, essa teoria foi perdendo adeptos: a infeção com o SARS-CoV-2 já não é o que era em 2019, 2020 ou 2021 e deixou de ser habitual levar a baixas médicas tão prolongadas.

Assim, abre-se espaço para a teoria número dois: Qin Gang terá uma amante, um filho com ela, e a sua falta de discrição terá caído mal no Partido Comunista, mesmo que o antigo chefe de diplomacia fosse visto como muito próximo de Xi Jinping, Presidente da República Popular da China. Há, no entanto, um entrave a esta teoria: quando as amantes de políticos chineses são descobertas, normalmente são elas que desaparecem e acabam punidas, não eles.

Aconteceu com a tenista chinesa Peng Shuai, depois de ter assumido que manteve um caso com o governante Zhang Gaoli, hoje retirado da vida política.

No caso de Qin Gang, a sua amante será Fu Xiaotian. A 10 de abril, a jornalista fez uma publicação no Twitter, a última que surge na sua página oficial. Apareciam três imagens: a de um avião, a de uma entrevista ao ministro desaparecido e, a última, de Fu Xiaotian com o filho nos braços.

Last time flying alone with this aircraft was from LA to DC for a work visit, and that both happily and sadly turned to be the very last interview I did with Talk with World Leaders. This time to fly out with this aircraft was also from LA, but with precious baby son Er-Kin???? pic.twitter.com/C8izukrkzj

— Fu Xiaotian 傅曉田 (@xiaotianphoenix) April 10, 2023