A iniciativa é inédita. Augusto Santos Silva chamou os jornalistas ao Parlamento para um balanço da sessão legislativa — quando a tradição divulgar apenas a informação na Internet ou enviar aos jornalistas. Num ano e meio marcado pelos puxões de orelhas ao Chega, o presidente do Parlamento deixou a porta aberta a voltar a contar com o partido de André Ventura em viagens internacionais, não sem antes defender as reprimendas que deu.

O líder do Parlamento afasta manter o “castigo” ao Chega até ao fim da legislatura ao dizer “não acreditar em penas perpétuas“, uma ironia em relação às ideias André Ventura. Ainda assim, o socialista decidiu colocar alguma água na fervura. “É preciso ver como é que as coisas evoluem. Todos evoluímos”, notou, recordando que o Chega deu um sinal ao retirar os cartazes que o criticavam da porta da sala do grupo parlamentar do partido.

Ainda que tenha considerado que os cartazes, que diziam “não ao abuso de poder” com uma cruz em cima da cara de Santos Silva, “podiam sugerir a [sua] eliminação física”, o presidente da Assembleia da República quer acompanhar a “evolução de convivência democrática” do Chega antes de voltar a ponderar o convite para viagens oficiais do Parlamento. “Vamos ver”, deixou no ar Santos Silva.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.