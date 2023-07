Bronny James, o filho mais velho de Lebron James, sofreu, esta segunda-feira, uma paragem cardíaca enquanto treinava. A família divulgou que o jovem de 18 anos foi de imediato transportado para o hospital e, neste momento, encontra-se estável, tendo deixado a unidade de cuidados intensivos.

“LeBron e Savannah querem enviar publicamente os seus mais profundos agradecimentos e apreço à equipa médica e atlética de USC [universidade de Bronny James] pelo incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas”, disse um porta-voz da família James em comunicado.

Statement from a James family spokesperson: pic.twitter.com/vnSEmxAJr2 — ESPN (@espn) July 25, 2023

Bronny é o mais velho dos três filhos que resultaram da relação entre Lebron James e Savannah James. Seguiram-se Bryce e Zhuri. Em maio, quando Bronny se matriculou em USC, o jogador dos LA Lakers destacou que era o primeiro membro da sua família a ingressar no ensino superior.

Há muito que Lebron James revelou que gostava de se cruzar com o filho na NBA. A partir do próximo ano, Bronny James passa a ser elegível no Draft.

Na gala da ESPN, que distinguiu os melhores desportistas do ano, Lebron James subiu ao palco para receber o prémio de Record Breaking Performance por ter ultrapassado Kareem Abdul-Jabbar e se ter tornado no melhor marcador de sempre da NBA. Junto ao quatro vezes campeão da NBA, estava toda a sua família. “Significa muito para mim ter-vos aqui no palco”, agradeceu o King, deixando uma mensagem especial aos filhos. “Obrigado por serem crianças fantásticas, a maior bênção da minha vida”.