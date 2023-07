Golfinhos cor-de-rosa avistados em Luisiana. Serão da "Barbie"?

“Barbiecore”, é o nome da tendência de looks cor-de-rosa, que tem vindo a aumentar desde a estreia do filme Barbie. Por isso não foi uma grande surpresa que um vídeo com um golfinho cor-de-rosa tenha entusiasmado as redes sociais, no dia em que o filme estreou, na semana passada. Na verdade, as imagens foram gravadas e publicadas no Facebook no dia 12 de julho por um norte-americano que pescava perto do Golfo do México, em Camerou Parish, na costa do estado Luisiana, nos Estados Unidos da América, e que viu não um, mas dois golfinhos com a cor da Barbie, conta o canal televisivo CBS News.

Thurman Gustin, que pesca há mais de 20 anos, reparou em algo que nunca tinha visto antes e chamou a atenção da namorada que estava com ele:

Estávamos a pescar em Luisiana, num canal que desagua no Golfo do México, quando reparei em algo debaixo de água que era realmente grande e não tinha a cor certa”, contou ao USA Today. Parou o barco e pouco depois “um lindo golfinho cor-de-rosa aproximou-se”, relatou à CBS News acrescentando que a sua primeira reação foi pegar no telemóvel e filmar: “Tinha de o gravar”.

O golfinho nadava no meio de outros e não era o único com uma cor diferente, havia um outro, embora mais pequeno, contou o norte-americano ao USAToday, mas que não é possível ver no vídeo partilhado por ele no Facebook. “A minha namorada também viu os dois”.