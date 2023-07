Das 10.500 vagas para vinculação dos professores, apenas foram contratados 7.983 mil professores. “Muitos optaram por não concorrer”, começou por dizer o ministro da Educação, João Costa, acrescentando que “o que é importante é que este processo é dinâmico, ou seja, a partir deste ano, sempre que o professor reúna os requisitos, poderá, se assim desejar, vincular”. As listas definitivas de colocação foram publicadas esta terça-feira — cerca de 5.600 professores foram colocados pelo novo concurso de vinculação dinâmica e 2.400 através da norma-travão.

“Estamos a cumprir uma etapa importante. Como sabemos, 16 anos e meio é o tempo médio para um professor sair da precariedade”, continuou a explicar o ministro da Educação, referindo que com as novas regras para vinculação de professores — que passa a ter em conta o tempo integral de aulas dos professores –, a saída da precariedade será mais rápida.

João Costa quis ainda comparar o número de professores contratados este ano com os dados dos anos anteriores, sublinhando que “esta é a maior vinculação dos últimos 18 anos”. “Entre 2016 e 2022 vincularam cerca de 14.500 professores. Este ano, vinculam mais de 50% do que o somatório destes últimos sete anos. No total são já 22.500 professores que saíram da precariedade.”

Apesar de não terem ficado preenchidas todas as vagas para vinculação, o Ministério da Educação adiantou que em setembro, mesmo aqueles que optaram por esta via de vinculação, serão introduzidos novos escalões remuneratórios. Ou seja, os aumentos salariais serão feitos de acordo com o tempo de serviço e não de acordo com o tipo de vínculo. “Através do reposição das tabelas salariais, os professores terão aumentos salariais em função do tempo de serviço que podem ascender até 358 euros brutos por mês.”

Para os professores que têm já a componente de aulas observadas, o aumento passa a ter um teto de 478 euros.