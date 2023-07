Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Noruega assinou esta terça-feira um acordo com a União Europeia (UE) sobre a contribuição norueguesa para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP) com equipamento militar para as Forças Armadas da Ucrânia, na sequência da invasão russa.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Conselho da UE, a ajuda militar da Noruega à Ucrânia vai incluir munições e peças para reparação de tanques Leopard 2 (como os que Portugal enviou).

O acordo assinado esta terça-feira decorre de um compromisso feito por Oslo em fevereiro de apoiar o MEAP com 22 milhões de euros. Até esta terça-feira, a contribuição norueguesa para este mecanismo foi de mais de 36 milhões de euros.

O MEAP foi criado em 2021 para financiar o apoio da UE nas áreas da defesa de países que precisem desse auxílio, como a Ucrânia, que desde 24 de fevereiro do ano passado está a combater uma invasão da Federação Russa e que provocou milhões de refugiados, deslocados e lançou a incerteza quanto ao panorama geopolítico global.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas — 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus —, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia — foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.