O Festival Músicas do Mundo deixou Porto Covo e instala-se em Sines a partir desta terça-feira, com um concerto especial da Orquestra Maré do Amanhã, dirigida a crianças de uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro.

Iniciado em 2010, com 24 crianças, o projeto brasileiro Orquestra Maré do Amanhã envolve atualmente 4.200 crianças do Complexo de Favelas da Maré.

Criada por Carlos Eduardo Prazeres, em homenagem ao seu pai, o maestro Armando Prazeres, a Orquestra Maré do Amanhã ensina música a todas as crianças, entre os quatro e os seis anos, matriculadas numa escola pública da região do Rio de Janeiro.

No futuro, serão essas crianças a transformarem outras através da música, passando a ser monitores da orquestra, diplomados pela Associação Internacional Suzuki.

A orquestra encontra-se em Portugal para uma série de atuações que incluem flashmobs em pontos turísticos de Lisboa, Cascais e Porto, além de concertos dentro da programação do Jornada Mundial da Juventude.

A Maré do Amanhã tem concertos marcados para o dia 28 de julho, na Sé no Porto e, para os dias 3 e 4 de agosto, no Hipódromo Manuel Possolo e na Cidadela, ambos em Cascais.

No dia 30 de julho, os concertos vão acontecer na Igreja São Estevão e na Praça Brandão de Vasconcelos, em Arouca, cidade natal de Armando Prazeres, que foi assassinado na favela da Maré em 1999, na sequência de um sequestro.

Depois de três noites de concertos em Porto Covo, o Festival Músicas do Mundo instala-se em Sines a partir de esta terça-feira, com 32 concertos entre quarta-feira e sábado e um conjunto de atividades paralelas, entre debates e conversas, uma feira do livro e do disco, oficinas, ateliês infantis e música para bebés e até visitas aos bastidores.

África é a origem de mais de um terço dos artistas convidados para a 23.ª edição do festival organizado anualmente pela Câmara Municipal de Sines, sob o lema “Música com espírito de aventura”, e que atrai alguns milhares de pessoas à costa alentejana.

A Guiné-Bissau tem a maior delegação de sempre ao FMM, com Eneida Marta, que já tocou em Porto Covo, Tabanka Djaz (dia 28, 3h30) e Super Mama Djombo (dia 29, 2h15), a que se juntam três grupos lendários de outros países africanos falantes de português – África Negra (São Tomé e Príncipe, dia 27, 2h15), Ghorwane (Moçambique, dia 29, 23h30) e Os Tubarões (Cabo Verde, dia 29, 0h45).

Depois do concerto de abertura pela banda Expresso Transatlântico, Portugal estará presente com mais oito artistas: RAIA (dia 26, 16h30), A garota não (dia 26, 18h), Carminho, também uma estreia (dia 26, 21h), Rita Braga (dia 27, 16h30), Rita Vian (dia 27, 18h), Tó Trips Trio (dia 28, 18h), Maria João&Carlos Bica Quarteto (dia 28, 21h) e B Fachada (dia 29, 18h).