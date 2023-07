Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Esta terça-feira fica marcada por uma descoberta preocupante na maior central nuclear da Europa. Os peritos da ONU encontraram minas dentro do perímetro da central de Zaporíjia. O anúncio foi feito na sequência da divulgação do relatório da inspeção feita no fim de semana.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) diz ter tido conhecimento “da colocação de minas fora do perímetro das instalações e também em locais concretos no interior”. “A nossa equipa apresentou esta descoberta específica à central e responderam-nos que se trata de uma decisão militar e em zona controlada por militares”, acrescentou.

A central, neste momento nas mãos de Moscovo, tem estado no topo das preocupações internacionais desde o início da invasão, pelo seu valor estratégico e, sobretudo, pelo que um desastre nuclear significaria para a Europa e para o mundo. Recentemente, a Ucrânia acusou a Rússia de estar a planear um ataque “encenado” no local, chegando mesmo a acusar a Rússia de ter instalado explosivos no telhado dos reatores nucleares (algo que nunca foi confirmado).

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam o 517.º dia da invasão:

O que se passou durante a tarde?

Responsáveis dos gabinetes dos chefes de Estado ucraniano e português conversaram sobre a situação na Ucrânia e agendaram contactos de alto nível, divulgou a presidência ucraniana;

O Presidente ucraniano voltou a falar sobre a possibilidade de entrada na NATO. “Não estamos a abrandar o ritmo na nossa integração na NATO”, garantiu através das redes sociais;

A câmara baixa do parlamento russo aprovou uma lei que estabelece o aumento do limite máximo de idade para o serviço militar obrigatório de 27 para 30 anos;

O Presidente russo, Vladimir Putin, ficou “paralisado e incapaz de agir de forma decisiva” durante as primeiras horas da tentativa de rebelião do Grupo Wagner, revelaram fontes das secretas ucranianas e europeias ao The Washington Post;

O embaixador russo na Moldávia vai ser chamado pelo governo do país para dar explicações sobre o alegado equipamento de vigilância que terá sido instalado no terraço do edifício da embaixada.

O que se passou durante a manhã?