Os deputados do PSD eleitos por Setúbal pediram esta terça-feira esclarecimentos ao Governo sobre a demora na publicação das alterações ao Estatuto dos Bombeiros que permitiriam acabar com a polémica sobre o pagamento do trabalho extraordinário aos bombeiros profissionais.

Segundo revelou à agência Lusa fonte do PSD de Setúbal, num documento que deu esta terça-feira entrada no parlamento, dirigido ao ministro da Administração Interna e à ministra da Coesão Territorial, os deputados do PSD eleitos por Setúbal perguntam se já se iniciou o processo de alteração do Estatuto dos Bombeiros.

Os deputados social-democratas perguntam também quais são os ministérios que estão a elaborar a proposta de alteração do Estatuto do Bombeiro e por que razão ainda não está concluída, uma vez que o próprio Governo reconheceu a necessidade daquele documento há mais de um ano.

Os eleitos do PSD pelo distrito de Setúbal questionam ainda o Governo sobre a última informação prestada à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) sobre a alteração do Estatuto dos Bombeiros.

“A não alteração do Estatuto dos Bombeiros gerou um bloqueio que afeta gravemente os trabalhadores do serviço crucial que os bombeiros sapadores prestam no país, problema que se tem vindo a agudizar muito particularmente em Setúbal”, sustenta o PSD de Setúbal em nota de imprensa que também foi esta terça-feira divulgada.

“Segundo pareceres das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, (CCDR) juntamente com a Inspeção Geral de Finanças (IGF) e a Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), não é permitido o pagamento de horas extraordinárias aos Bombeiros Sapadores”, recordam os social-democratas de Setúbal.

Face às diferentes interpretações sobre os direitos dos bombeiros, algumas das 25 autarquias de todo o país que têm bombeiros profissionais suspenderam o pagamento do trabalho extraordinário.

A Câmara de Setúbal, na sequência de decisões judiciais que corroboraram a interpretação das CCDR, IGF e DGAL, de que os bombeiros sapadores não tinham direito ao pagamento do trabalho extraordinário e subsídio de turno, suspendeu também o pagamento daquele subsídio.

O não pagamento do subsídio de turno esteve na origem de um protesto dos bombeiros sapadores de Setúbal na semana passada, que obrigou o presidente do município sadino a abandonar o recinto da Feira de Santiago sob escolta policial.

Esta medida foi, entretanto, suspensa na passada segunda-feira, na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Almada, pelo que os bombeiros sapadores de Setúbal vão continuar a receber o subsídio de turno, pelo menos até que o tribunal se pronuncie sobre a referida providência cautelar.