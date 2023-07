Um acidente num local de construção no bairro de Manhattan, em Nova Iorque, provocou seis feridos ligeiros quando uma grua pegou fogo e acabou por colapsar parcialmente na rua, avança o New York Times.

O incidente ocorreu por volta das 07h30 locais (12h30 em Lisboa). O acidente teve origem numa avaria no motor da grua, que se encontrava ao nível do 45.º andar de um arranha-céus na 10th Avenue, confirmaram oficiais das equipas de emergência e segurança no local.

Os trabalhadores da construção civil que operavam a grua ainda tentaram, sem sucesso, apagar o fogo, mas acabaram por fugir. A estrutura acabou por ficar parcialmente destruída, com a parte superior da grua a cair e a atingir um edifício vizinho. “Parecia que estava a cair em câmara lenta”, contou ao jornal norte-americano uma testemunha no local. “Fiquei congelada. Não acreditava no que se estava a passar”.

Mais de 200 bombeiros e operacionais foram chamados ao local para dar conta da ocorrência. O acidente acabou por ferir de forma ligeira quatro civis e dois bombeiros. “Esta foi uma boa manhã, podia ter corrido muito pior”, afirmou o comissário adjunto dos bombeiros de Nova Iorque, Joseph Pfeifer. A grua em questão estava a trabalhar na construção de um arranha-céus de 54 andares, confirmou o comissário do Departamento de Construções da cidade.

De acordo com responsáveis no local, a empresa de construção encarregue do projeto, a Monadnock Construction, esteve envolvida em outros acidentes no passado, incluindo um no mesmo local deste incêndio, quando trabalhadores da empresa danificaram propriedade de uma companhia energética da cidade durante uma escavação.

A grua que colapsou pertencia a James Lomma, um empresário de construção e fabrico de gruas, cujas empresas estiveram por diversas vezes ligadas a acidentes com gruas, incluindo um colapso em 2008 que matou dois trabalhadores de construção civil.

Lomma foi ilibado de responsabilidade criminal pelo incidente mas foi condenado por negligência e obrigado a pagar 96 milhões de dólares em danos às famílias das vítimas. O empresário declarou falência em 2016 e viria a morrer em 2019.