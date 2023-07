De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira em Diário da República, o Governo reforça a autonomia da Comissão Técnica Independente (CTI), liderada por Maria Rosário Partidário, para o novo aeroporto, determinando, por exemplo, que esta pode desenvolver bases metodológicas, como a articulação de equipas de projetos e dos pacotes de trabalho.

A comissão terá que entregar o relatório final até 31 de dezembro, documento que integra a avaliação técnica das localizações estudadas, “autonomizando os custos e prazos de execução de cada uma delas com as correspondentes infraestruturas complementares”. Ao programa base soma-se agora a obrigação de entregar um estudo prévio sobre cada uma das localizações. Esta resolução produz efeitos a 15 de outubro de 2022 e entra em vigor na quinta-feira.

No dia 17 de julho, o ministro das Infraestruturas recusou que exista falta de transparência no trabalho da CTI de avaliação do novo aeroporto, defendendo a seriedade do estudo e mostrou-se confiante de que não haverá atrasos na entrega. João Galamba falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, quando foi questionado sobre o trabalho dos peritos que estão a avaliar a localização do futuro aeroporto.

O ministro das Infraestruturas negou qualquer tipo de conflito com o facto de Rosário Partidário ter feito parte da equipa do LNEC que esteve no estudo que depois levou a uma das opções em 2008.