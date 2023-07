O namoro entre a Seleção Sub-21 e Fábio Carvalho terminou mal. “Através de algumas mensagens SMS”, como explicou em novembro a Federação Portuguesa de Futebol, o jogador que esta temporada foi emprestado pelo Liverpool ao RB Leipzig renunciou à equipa de esperanças quando estava convocado para os jogos que Portugal ia disputar com a Rep. Checa e com o Japão, para preparar o Europeu da categoria.

O selecionador Sub-21, Rui Jorge, contou que o jogador considerava que “já não lhe trazia qualquer benefício” a presença naquele escalão. “Pensei que o Fábio fosse pegar no telefone, ligar-me e falar”, lamentou o técnico na altura do anúncio. “Foi o que sempre lhes transmiti, que poderiam falar comigo sobre esses assuntos. É um ponto que faço questão de dizer a todos os jogadores quando vêm connosco. Eu só quero neste espaço pessoas que queiram muito estar aqui”.

Fábio Carvalho é natural de Torres Vedras mas está desde 2013 em Inglaterra. O médio que esteve 12 anos ligado ao Fulham representou as seleções jovens dos Três Leões em 29 ocasiões divididas entre os escalões Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-18. O extremo que fez 21 jogos pelo Liverpool na época passada optou por representar Portugal nos Sub-21, onde realizou quatro jogos e marcou dois golos antes da renúncia.

“O Fábio, convém referir isso, enquanto esteve connosco, teve um comportamento sempre exemplar a todos os níveis. O que trouxe para o nosso jogo também, o seu relacionamento com o nosso staff foi impecável, da nossa parte para com ele a mesma coisa. Foi tratado com carinho e respeito que todos nos merecem, correu tudo muito bem. Daí ter ficado surpreendido”, acrescentou Rui Jorge.

Ficou no ar a hipótese de Fábio Carvalho preferir representar a Inglaterra, sendo que o jogador chegou a ouvir elogios do selecionador inglês, Gareth Southgate. Ainda assim, ao que parece, este pode não ser o fim da linha para Fábio Carvalho por Portugal. “Isso não foi uma decisão porque eu ainda quero representar a Seleção. Sou português e quero jogar pela Seleção. Foi um desentendimento entre mim e os Sub-21. Se continuar a jogar e continuar a jogar bem vou ser chamado outra vez. Portugal é o meu país e eu quero sempre representar Portugal”, veio agora explicar Fábio Carvalho, em entrevista à Eleven Sports, apontando a uma possível chamada à seleção principal comandada por Roberto Martínez.

????️ “Eu ainda quero representar Portugal. Sou português, e quero jogar pela seleção." ???? Fábio Carvalho em entrevista | @inesslvpereira Descarrega já a app da DAZN ???? https://t.co/iKgGSFZEga#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/KD4ARq9htg — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) July 25, 2023

O jogador, que numa fase inicial da formação chegou a alinhar no Benfica, diz ter esperança de jogar com os encarnados na Liga dos Campeões. “Se jogássemos contra o Benfica seria bom, porque o meu pai é benfiquista e ele ama o Benfica, por isso, para ele seria um sonho. Se para o meu pai é um sonho, para mim também é um sonho. Vamos ver o que é que acontece”, referiu o jovem de 20 anos que reforçou o RB Leipzig. “Quando soube que o RB Leipzig estava interessado em mim, como o futebol que eles jogam é semelhante da maneira que eu jogo e que o Liverpool joga, foi uma escolha fácil. Fui muito bem recebido”, acrescentou.