A PSP de Aveiro deteve esta quarta-feira três homens, com idades entre os 19 e 34 anos, tendo recuperado diversos objetos alegadamente furtados de um estabelecimento comercial, avaliados em cerca de 25 mil euros, informou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que os suspeitos foram detidos, fora de flagrante delito, após buscas realizadas esta manhã num complexo habitacional situado numa freguesia de Aveiro e a viaturas na disponibilidade dos visados, no âmbito de uma investigação originada pela prática de furto qualificado.

“Durante as buscas, foi possível recuperar diversos objetos, que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial, situado em Aveiro, cujo valor total ascende a cerca de 25.000 euros”, refere a mesma nota.

Foram também apreendidos outros objetos provenientes da prática de diversos ilícitos, com interesse para outras investigações ainda a decorrer nesta Polícia, bem como quantias monetárias significativas, supostamente provenientes dessas atividades.

Os detidos irão ser presentes ao Tribunal Judicial de Aveiro, na quinta-feira, pelas 14h00, para conhecimento de possíveis medidas de coação.

Na operação policial, o Comando Distrital de Aveiro da PSP contou com a colaboração do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC), ambos da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia no Comando Metropolitano do Porto (FDUEP/COMETPOR), bem como de Equipas de intervenção Rápida de Comandos Distritais limítrofes.