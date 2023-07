O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) entregou nesta quarta-feira uma carta aberta ao primeiro-ministro, exigindo que “crie condições para investir no Serviço Nacional de Saúde”, afirmando que a classe médica foi a que mais perdeu poder de compra na função pública.

“Nós pedimos ao primeiro-ministro que seja primeiro-ministro e que seja o presidente do sindicato de todos os portugueses, que crie condições para investir no Serviço Nacional de Saúde [SNS]”, disse nesta quarta-feira aos jornalistas presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, junto à residência oficial do chefe do Governo, em Lisboa.”Nós nesta carta vimos apelar à intervenção [do primeiro-ministro]” para que durante o processo negocial haja apresentação de propostas e contrapropostas porque “neste momento, nada aconteceu”, salientou.

De acordo com Jorge Roque da Cunha, o setor foi o que mais perdeu poder de compra na função pública, justificando que a nível da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está “na parte de baixo do ranking“.

Na terça-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reiterou o empenho na aproximação com os clínicos, avançando que a proposta da grelha salarial seria enviada nesta quarta-feira aos sindicatos.

Questionado sobre o assunto, o dirigente sindical disse que os médicos vão aguardar pelos documentos de Manuel Pizarro, lembrando que o governante “assumiu publicamente esse compromisso”. “Vamos aguardar. Um dia tem 24 horas. E nós dizemos o seguinte: demoraremos muito menos tempo a apresentar contrapropostas do que aquele tempo que o Governo demorou a apresentar a sua proposta”, observou.

Jorge Roque da Cunha indicou ainda que a adesão da greve continua fixada nos 90% e que por dia, desde o início da greve, o sindicato estima que ficam por realizar 65.000 consultas a nível dos cuidados de saúde primários e 45.000 consultas a nível hospitalar.