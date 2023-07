Leia aqui tudo sobre o Campeonato do Mundo feminino de 2023

Foi uma limpeza (literal) para umas, foi uma limpeza (quase à letra) para outras. Numa altura em que se fala do crescimento das seleções tipicamente mais frágeis no futebol feminino, com resultados que comprovaram isso na prática como o triunfo das Filipinas diante da Nova Zelândia, o empate da Jamaica frente à França e a igualdade da Nigéria com o Canadá, o grupo C posiciona-se num polo oposto onde, em condições normais, tudo deveria ficar definido logo na segunda jornada. O que faltava para isso? Mais uma vitória do Japão com a Costa Rica, mais um triunfo da Espanha com a Zâmbia. E o primeiro passo não demorou a ser dado.

Como é típicos de todas as equipas nipónicas, as imagens do balneário mais limpo e arrumado à saída do que quando entraram voltou a correr mundo, tendo ainda a palavra “Obrigado” escrita num quadro. Ainda assim, a maior limpeza tinha acontecido antes em campo. É certo que toda a turbulência em torno da Zâmbia teve efeitos práticos naquilo que a equipa conseguiu produzir, com os erros da linha defensiva no segundo a serem exemplo paradigmático disso mesmo, mas o Japão teve o maior mérito na goleada que até poderia ter outros números acima do 5-0. Não foi o resultado mais volumoso, não foi o encontro mais destacado, ficou como a melhor exibição coletiva na primeira jornada da fase de grupos que, em parte, teve agora continuidade.

