O elefante-africano detém o recorde da gestação mais longa entre os mamíferos — 645 dias (cerca de 21,5 meses) —, seguido do elefante-indiano (617 dias, 20,5 meses) e só depois pelo cachalote, com gestações de 480 a 590 dias (16 a 20 meses). Mas estes recordes estão em vias de serem ultrapassados se se confirmar que a baleia-da-gronelândia (ou baleia-franca-do-ártico) tem uma gestação de quase 24 meses.

Para a baleia-da-gronelândia (Balaena mysticetus) não há urgências — talvez ainda não tenha ouvido as últimas notícias sobre o impacto das alterações climáticas no Ártico. Pode viver até aos 200 anos, por isso também não tem pressa de chegar à puberdade (ou seja, chegar à maturidade sexual), que só atinge por volta dos 25-26 anos. E, pelos vistos, também dispõe de muito tempo para formar um novo ser dentro do seu ventre — pelo menos, é o que dizem as barbas (mas já lá vamos).

A estimativa de uma gestação de 23,6 meses (mais mês e meio, menos mês e meio) não foi feita por observação direta — até porque estas baleias são tão esquivas e passam tanto tempo em profundidade que são difíceis de acompanhar. Para olhar a questão em pormenor, os investigadores analisaram as hormonas de 10 baleias caçadas legalmente pelos Inuit entre 1998 e 2011, na costa este do Canadá e oeste da Gronelândia, conforme descrevem no artigo publicado na revista científica Royal Society Open Science.

