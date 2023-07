Cerca de 175 hectares de pinhal, eucaliptal e mato arderam e 20 colmeias foram destruídas pelo incêndio que deflagrou, na quarta-feira, no concelho de Almodôvar, distrito de Beja, revelou esta quinta-feira o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, numa altura em que as autoridades estão em trabalhos de rescaldo e vigilância, António Bota indicou que a área queimada se refere a este concelho alentejano e ao município vizinho de Ourique.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“São números aproximados de cerca de 95 hectares em Almodôvar e outros 80 em Ourique”, precisou o autarca, referindo que se trata de uma medição preliminar feita pelas autoridades através de drone.

Assinalando que não há registo de casas ardidas, António Bota adiantou que as chamas destruíram, além da área florestal, cerca de 20 colmeias que se encontravam no campo. “É sempre de lamentar, porque já é difícil esta atividade e, com este prejuízo, ainda mais difícil se torna”, frisou.

Quanto aos dois homens que ficaram feridos no combate às chamas, o presidente do município realçou que um bombeiro foi atingido pela descarga de água de um helicóptero e foi hospitalizado com duas costelas partidas. “Um presidente de junta que andava também a ajudar no combate ao incêndio acabou com queimaduras de primeiro e segundo grau após o contacto com as chamas e com equipamentos quentes”, acrescentou.

Também em declarações à Lusa, José Horta, 2.º comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, disse que os trabalhos de rescaldo e vigilância mobilizavam, às 11h30, 220 operacionais e 76 viaturas.

O incêndio, que deflagrou na quarta-feira à tarde no concelho de Almodôvar e que chegou a ter três frentes ativas e a mobilizar 375 operacionais, foi dado como dominado às 22h15 de quarta-feira.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que um incêndio numa autocaravana que circulava na Autoestrada 2 (A2) terá provocado o fogo neste concelho do Baixo Alentejo.

A mesma fonte explicou que, na sequência do incêndio numa autocaravana, “as chamas alastraram e pegaram à berma”, tendo depois progredido para a zona de mato, eucaliptos e pinheiros.

O alerta para o incêndio foi dado às 12h02 e durante a tarde o fogo obrigou ao corte da A2, em ambos os sentidos, mas a circulação já foi retomada.