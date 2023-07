As greves no setor ferroviário e os protestos dos trabalhadores levaram a CP a suprimir cerca de 26 mil comboios, mais 22 mil ligações do que em 2022. A taxa de pontualidade também foi afetada, atingindo os piores valores desde 2018.

Foram suprimidos 25.821 comboios nos primeiros seis meses deste ano, mais 22.588 ligações, comparando com igual período do ano passado. No total realizaram-se menos 19.559 viagens do que em 2022. Em relação à taxa de pontualidade em 2023, apenas 78% dos comboios realizados cumpriram o horário estabelecido, uma taxa baixa que não era registada desde 2018 e 2019, com a pontualidade de 81% e 82%, respetivamente. Em 2022, a pontualidade média foi de 86%, segundo números divulgados pela CP ao Jornal de Notícias.

No que diz respeito à taxa de serviço, a CP programou 218.186 comboios nos primeiros seis meses do ano, dos quais apenas 191.080 foram realizados. Em 2022, dos 214.219 comboios previstos, circularam 210.639, incluindo os parcialmente realizados.

Entre janeiro e junho de 2023 a empresa ferroviária recebeu 27 pré-avisos de greve dos revisores, trabalhadores de bilheteira e maquinistas, algumas sem serviços mínimos para todos os serviços, como é o caso da última paralisação, na qual foram excluídos os comboios urbanos. As greves deixaram milhares de passageiros sem transporte ou obrigados a esperar pela próxima ligação.

Na terça-feira a CP e o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) assinaram um acordo que estabelece que o sindicato aceita as condições de retribuição negociadas com as outras estruturas, ficando desconvocada a greve destes trabalhadores até dia 6 de agosto, que abrangia a semana da Jornada Mundial da Juventude. Com este acordo, espera-se que os números do primeiro semestre não se repitam.

Quanto aos reembolsos aos passageiros devido às greves, a empresa ainda não tem os dados.