A carreira musical de Sinéad O’Connor não começou nem acabou numa canção. A vida da artista irlandesa não se resumiu aos discos que gravou nem aos sucessos que colecionou. Mas se foi com “Nothing Compares 2 U” que alcançou visibilidade mainstream, foi também este o tema instintivamente transformado em banda sonora oficial da notícia (e das horas que se seguiram) da morte da cantora, aos 56 anos, esta quarta-feira, 26 de julho.

Foi o título que inevitavelmente se destacou no seu segundo álbum, I Do Not Want What I Haven’t Got. A Billboard distinguiu-o como o single número 1 do planeta no ano de 1990: a canção arrecadou prémios, fez de Sinéad O’Connor uma cantora conhecida no mundo inteiro e foi considerada como um dos melhores gravações de sempre por publicações de prestígio como a Rolling Stone, a Time, a Pitchfork ou o The Guardian — ou seja, uma avaliação unânime, que atravessou décadas e gerações.

“Nothing Compares 2 U” havia sido escrita e gravada seis anos antes, pelo norte-americano Prince. Também ele tinha tido uma infância marcada por episódios atribulados. Os seus pais divorciaram-se quando ele era apenas um miúdo. A mãe costumava ligar ao pai de Prince a horas tardias, implorando para que voltasse, acordando os filhos (Prince e a irmã Tyka), tirando-os da cama para que se juntassem num coro de lamentações e de pedidos desesperados de regresso.

