Os depoimentos de Elton John e do marido, David Furnish, podem ter sido importantes para que o ator Kevin Spacey fosse esta quarta-feira considerado inocente das acusações de crimes sexuais no Reino Unido, que teriam ocorrido entre 2001 e 2013.

Um dos jovens que acusava o ator de “House of Cards” alegava ter sido apalpado por Kevin Spacey enquanto este conduzia até à casa de Elton John em Windsor para estar presente num dos seus bailes “White Tie and Tiara” em 2004 ou 2005. O cantor de “Don’t Go Breaking My Heart”, que participou no julgamento através de videochamada a partir do escritório de um advogado no Mónaco, indicou, segundo o The Telegraph, que Spacey só foi ao evento uma vez: em 2001.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nessa altura, chegou ao evento à última da hora depois de viajar no seu jato privado. Questionado no julgamento sobre como sabia que Kevin Spacey não viajava num voo comercial, Elton John riu-se ao responder: “Não acho que estivesse a usar uma gravata branca num voo comercial”. Ao ouvir esta declaração, também o ator se riu. Nesse baile, Kevin Spacey comprou um Mini Cooper vermelho num leilão beneficente. Depois, no final do evento, passou a noite em casa do cantor.

David Furnish também depôs durante o julgamento e acabou por sustentar o que já tinha dito o seu marido, Elton John. O produtor revelou que reviu as fotografias tiradas durante os bailes, que se realizavam anualmente nos anos 2000. E confirmou: Kevin Spacey apenas aparecia nas imagens que datavam de 2001.

Além disso, disse que se lembrava especificamente desse ano porque “houve muito burburinho e entusiasmo” por um ator que já tinha vencido dois Óscares ter concordado em estar presente na festa.