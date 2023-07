A Getir vai abandonar a operação no mercado português. A empresa de entregas ultra rápidas, principalmente virada para a área de compras, anunciou esta quinta-feira a intenção de abandonar também Espanha e Itália, de uma “forma ordenada”.

Em comunicado, a empresa indica que vai continuar a operar no Reino Unido, EUA, Alemanha, Países Baixos e Turquia, países que são responsáveis por “96% das receitas” da companhia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A retirada da Getir destes três mercados permitir-lhe-á concentrar os seus recursos financeiros nos mercados existentes, onde as oportunidades de rentabilidade operacional e de crescimento sustentável são mais fortes”, acrescenta na mesma nota.

A Getir diz ainda que está “muito grata pelo trabalho árduo e pela dedicação de todos os seus colaboradores em Espanha, Portugal e Itália”, sem prestar mais detalhes sobre como se vão processar estes encerramentos de operações.

No final de junho, o CCOO, o maior sindicato de trabalhadores em Espanha, já alertava que a Getir tinha intenção de encerrar a operação no país, uma decisão com consequências para 1.560 trabalhadores. “Condenamos a gestão de negócio desastrosa da Getir, que não tem sabido como crescer ou ter uma estratégia de marketing em Espanha”, disse o sindicato em comunicado, citado pela Reuters.

Desde o ano passado que são conhecidos os desafios que a Getir enfrenta. Durante a pandemia de Covid-19, conseguiu crescer em vários mercados, mas o fim dos confinamentos e o regresso aos hábitos pré-pandemia tiveram reflexo no negócio. No ano passado, foi anunciado o despedimento de 4.500 trabalhadores, o equivalente a 14% do total dos colaboradores da empresa. Ao mesmo tempo, a Getir também suspendeu os planos de crescimento e anunciou a intenção de avançar com o corte de custos com publicidade, marketing, promoções e descontos.

A empresa nasceu na Turquia em 2015 e chegou a Portugal em outubro de 2021, com a promessa de entregas em cerca de dez minutos.