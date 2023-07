Em atualização

O Conselho de Ministros aprovou o decreto de lei chumbado pelo Presidente da República esta quarta-feira já “com alterações”, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva no final da reunião sem apresentar o que mudou. “Procurámos responder às preocupações que o Presidente da República assinalou, mesmo que não em total alinhamento”, assumiu a ministra nas poucas explicações que deu sobre as alterações — justificando-se com o facto da alteração estar a ser feita numa “interação direta entre o Presidente da República e o primeiro-ministro”.

Desde ontem de manhã que o “Presidente da República e o primeiro-ministro têm estado em contacto sobre a mensagem do veto”, garantiu Mariana Vieira da Silva sem detalhar alterações feitas ao diploma que garante já estar fechado mas sobre o qual não adianta qualquer detalhe. Apenas diz que o que foi feito surge no quadro do “mecanismo de aceleração de carreiras, reconhecendo que período de congelamento foi muito longo”.

“O Presidente da República queria maior alargamento desta resposta” aos professores em matéria de descongelamento da carreira e também “um olhar sobre este processo de que nunca acaba em nenhum momento”, diz a ministra que garante: “E é isso que fizemos.” No entanto, mais adiante diria que afinal o Governo não respondeu a tudo o que pretendia o Presidente.

Quanto às diferenças entre o continente e as regiões autónoma — onde o tempo de serviço congelado está a ser recuperado integralmente de forma faseada –, a ministra diz que “não são novas, têm justificações dado os custos de insularidade e distância para os profissionais. Não há nenhuma novidade nesta matéria”, afirmou. E sobre impactos orçamentais da medida, a ministra responde que o que foi feito está “em linha com capacidade financeira que o Governo sabe que existe”.

Depois do veto do Presidente da República ao decreto do Governo sobre a progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário. Na carta ao primeiro-ministro que acompanhou o veto, Marcelo aconselhou o Governo a incluir num novo diploma “a referência à disponibilidade para não encerrar, para sempre, o processo”, acabando por apontar um caminho ao Governo para ter a luz verde de Belém.