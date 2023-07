O município da Amadora, no distrito de Lisboa, disponibilizou 15 escolas e 11 pavilhões desportivos para acolher peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estimando receber 13 mil jovens, indicou a Câmara Municipal. Segundo dados da autarquia enviados à agência Lusa, os peregrinos ficarão alojados em 15 escolas básicas e secundárias do concelho, num total de 411 salas de aula e em 11 pavilhões desportivos que serão adaptados para “oferecer o melhor acolhimento aos jovens”.

“Saber receber está no ADN da Amadora, pelo que já temos as equipas municipais mobilizadas para que possamos proporcionar aos peregrinos que ficarão alojados no concelho as melhores condições para uma estadia acolhedora. Queremos que estes dias sejam de convívio, de festa e de partilha de experiências com a comunidade local”, disse à Lusa a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares (PS).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além dos espaços de acolhimento, o município vizinho do concelho de Lisboa vai também disponibilizar aos peregrinos informações sobre os principais percursos entre as escolas onde estes ficarão alojados, os transportes, os supermercados, bem como os melhores itinerários de acesso às cerimónias da jornada. A Câmara da Amadora indica, igualmente, que vai colocar sinalética nas ruas do concelho para “facilitar a circulação” e que está a trabalhar em rede com a Cruz Vermelha Portuguesa, os Bombeiros, a PSP, a Polícia Municipal, a Proteção Civil e as paróquias.

Entre domingo e 7 de agosto, os jovens peregrinos vão ser acompanhados por mais de 1.300 voluntários paroquiais do município da Amadora. Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que se realiza de 1 a 6 de agosto e conta com a presença do Papa Francisco. Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O Papa, o primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 2 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 5 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia. As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.