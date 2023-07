Cerca de mil jovens sírios vão participar, na próxima semana, em iniciativas locais que fazem lembrar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorre na mesma altura em Lisboa, informou esta quinta-feira a Fundação AIS, ligada à Santa Sé. Em comunicado, a Fundação AIS, com representação em vários países, anunciou o apoio a esta iniciativa, a qual já mereceu também o aplauso do Papa Francisco, que estará presente na JMJ em Lisboa.

“Convido os jovens da Síria a levar Jesus como Maria e a levá-lo a todas as pessoas, para que elas, por sua vez, possam ser portadoras do seu amor“, declarou o Papa Francisco na mensagem enviada para os jovens da Síria que vão estar envolvidos em diversas iniciativas locais inspiradas na JMJ, que vai desenrolar-se de 1 a 6 de agosto.

De acordo com a AIS, ao todo vão ser cerca de mil jovens a participar nesta jornada da juventude alternativa, devido à “situação muito difícil em que se encontra aquele país do Médio Oriente, que atravessa uma crise económica muito forte“. Daí, que tenha sido decidido organizar localmente pela Igreja umas jornadas que permitam aos jovens sírios viver um espírito de comunhão e partilha como se estivessem em Lisboa.

“O encontro, a que foi chamado de ‘JMJ Síria’, irá coincidir em termos de agenda com a JMJ de Lisboa, e terá lugar na cidade de Saydnaya, nos arredores de Damasco. Serão cerca de mil jovens, os participantes, que virão das dioceses de Alepo, Homs, Lattakia, Tartus, Hauran, Hama, Qamishli, Hasaka e Damasco”, enumera a AIS.

Saydnaya, onde se vai realizar esta concentração de juventude, é um importante centro de peregrinação consagrado à Virgem Maria. O encontro dos jovens será presidido pelo Patriarca da Igreja Greco-Católica Melquita, D. Joseph I Absi. Tendo em conta os numerosos atentados jihadistas sofridos em Saydnaya durante a guerra civil, o facto de este evento se poder realizar ali “é já um pequeno milagre“, conforme realçou Xavier Bisits, coordenador dos projetos da AIS no Líbano e na Síria. Bisits destacou ainda o facto de que este será “o primeiro evento nacional” com uma grande dimensão destinado à juventude síria.

O responsável pela organização desta “JMJ Síria”, o padre Raafaat Abou Al-Naser, expressou à Fundação AIS que este tipo de eventos é “muito importante” para ajudar a mobilizar os jovens de forma a que eles se sintam motivados a permanecer no país, apesar da crise que a Síria atravessa. “É necessário que este projeto veja a luz do dia para que os jovens cristãos que decidiram ficar na Síria estejam unidos e esta JMJ (local) seja um estímulo para que cresçam na sua relação com a Igreja”, salientou o sacerdote, agradecendo o apoio da Fundação AIS para a realização do evento.

A Fundação AIS apoia esta iniciativa com cerca de 180 mil euros, verba que se destina a custear a alimentação, alojamento, transporte, cuidados médicos, workshops e ainda aulas de catequese. A verba disponibilizada pela AIS foi utilizada também para a melhoria das instalações do local, em Saydnaya, onde se realizará esta primeira JMJ na Síria.

Na mensagem que enviou para os jovens, o Papa Francisco convidou-os a terem esperança num futuro melhor, lembrando a proximidade da Igreja para com todos eles. Alguns dos principais eventos da JMJ, em Lisboa, vão ser acompanhados em direto, através da Internet, com os jovens sírios em Saydnaya.