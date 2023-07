Corredores do Hospital de S. José, Lisboa, encheram-se esta quinta-feira de jovens de camisolas amarelas, um V de “voluntário” na costas e pulseiras da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) para dar aos doentes “um pouco de alegria”.

Foi assim em S. José, mas também em mais quatro hospitais do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC). E vai sendo assim esta quinta-feira em hospitais, lares, centros de dia, com jovens voluntários inseridos na JMJ a “falar um pouco com as pessoas e a levar um pouco de alegria”, como explicou à Lusa um desses jovens.

Em S. José, André Ribeiro chefiou uma equipa de cerca de 20 voluntários de Massamá. Foi ele quem colocou no ministro da Saúde, Manuel Pizarro, uma pulseira com as cores da jornada e as palavras “gesto missionário”.

O ministro acompanhou a visita dos jovens, considerando-a um ato de solidariedade muito importante para os doentes e para as suas famílias.

“As pessoas estão no hospital, estão em sofrimento, e sentem-se apoiadas pelos voluntários da JMJ, que trazem até eles este espírito da JMJ, que já está um pouco espalhado por todo o país e que vai ter o seu momento grande na próxima semana”, disse o ministro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

André Ribeiro explicou assim como funciona a solidariedade: os voluntários passam pelas salas onde estão os doentes, falam um pouco com eles, dão-lhes apoio, e os doentes que querem ficam com uma pulseira onde o voluntário escreve o seu nome. E este leva o nome do doente também numa pulseira, com a promessa de que irá “levá-lo” junto do Papa Francisco, que irá rezar por ele na JMJ.

Os nomes do Américo, da Elsa, da Natividade, de muitos outros, seguiram nas pulseiras de voluntários do grupo de Massamá. Aparentemente ficaram reconfortados com a visita. Como Georgina Costa também ficou, com cada conversa. Voluntária e feliz.

Georgina Costa já participou na JMJ de Roma e depois em Colónia, neste caso à frente de um grupo de 50 jovens. Em Lisboa, disse à Lusa, não podia faltar, aqui com a filha, de 15 anos, como parceira também.

Está visivelmente satisfeita com os resultados da iniciativa ali no hospital, fala com entusiasmo do trabalho em Massamá, onde acolhem 2.000 jovens franceses, distribuídos por cinco escolas e por famílias de acolhimento.

Disse que acredita que a JMJ de Lisboa vai ser um sucesso e que estão muitos jovens a chegar a Lisboa, muitos deles já em Portugal mas em outros locais do país, noutras ações de solidariedade.

Georgina Costa, como André Ribeiro, como outros mais jovens, participaram em S. José noutra ação solidária, a de dar sangue, depois de uma missa e de uma visita pelos espaços históricos do Hospital. E antes de pintarem todos um pequeno quadro com o logótipo da JMJ que ficou na entrada.

Pequeno gesto. Porque o importante mesmo, nas palavras de André Ribeiro foi levar aos doentes um pouco da JMJ.

A iniciativa “Gesto Missionário”, de levar a JMJ a quem não pode participar decorre nas dioceses de Santarém, Setúbal e Lisboa, com uma previsão de 600 instituições visitadas, representando mais de 48 mil pessoas.

“Somos jovens do mundo inteiro, estamos aqui a fazer uma visita”, começa por dizer André Ribeiro a um doente de S. José.

E depois aproxima-se das pessoas, quer saber como estão, pergunta-lhes o nome, fala-lhes da JMJ, da visita do Papa Francisco. E deixa-lhes uma pulseira e com ela “um pouco de alegria”.