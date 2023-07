A EDP totalizou 437 milhões de euros de lucro na primeira metade do ano, um aumento de 43% em comparação com igual período do ano passado, foi esta quinta-feira comunicado ao mercado.

“O resultado líquido da EDP no primeiro semestre de 2023 atingiu os 437 milhões de euros, um aumento de 43% em termos homólogos”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para este resultado contribuiu uma recuperação de 68% na produção hidroelétrica.

O nível médio dos reservatórios e albufeiras da EDP em Portugal está, atualmente, em máximos de 10 anos para este período.