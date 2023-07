O Presidente português vai apresentar na segunda-feira, em Lisboa, o novo livro do ex-chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, o primeiro do autor publicado na Imprensa Nacional Casa da Moeda, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Embaixada da República de Cabo Verde em Portugal avançou que a apresentação do livro “Escritos Ucranianos” terá lugar no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, a partir das 18h00 de segunda-feira.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, amigo de Jorge Carlos Fonseca, a obra terá ainda como apresentador José Eduardo Cunha, crítico literário e poeta cabo-verdiano.

“Escritos Ucranianos” é o primeiro livro que o ex-presidente da República de Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca publica na Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, na coleção “Olhares”, escreve a instituição na sua página oficial.

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma coleção que a editora pública dedica ao género ensaio, composto por cem fragmentos, entre poesia e prosa poética, que refletem o conflito do leste europeu a partir das ilhas atlânticas de Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca, de 72 anos, foi Presidente de Cabo Verde, em dois mandatos, de 2011 a 2021, e até ao momento publicou 27 livros, entre jurídicos, poesia, contos, prosa, crónicas.

Político (da área do Movimento para a Democracia — MpD, no poder em Cabo Verde), jurista nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, professor universitário e escritor, foi o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros após as primeiras eleições livres em Cabo Verde (1991) e foi eleito o quarto Presidente em 07 de agosto de 2011 — e reeleito em 2016 —, após ter falhado a eleição na primeira tentativa, em 2001.

Sucedeu-lhe no cargo, ao fim do limite de dois mandatos previstos na Constituição, José Maria Neves, eleito quinto Presidente da República nas eleições de 17 de outubro de 2021.