São 50 minutos desde o momento em que os três helicópteros EH-101 descolam da Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, até que aterram no heliporto de Fátima. Uma viagem rápida que é feita a 240 km/h e que vai permitir ao Papa Francisco cumprir a agenda que tem prevista para o penúltimo dia da Jornada Mundial da Juventude. Não é inédita a colaboração da Força Aérea Portuguesa com as visitas papais, tendo já no currículo o transporte de João Paulo II nas visitas de 1982, 1991 e 2000, de Bento XVI em 2010 e na primeira vez que Francisco esteve em Portugal, em 2017.

9 fotos

