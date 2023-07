Um relatório elaborado pela Centro Europeu de Excelência para Combater Ameaças Híbridas (Hybrid CoE) sobre o referendo sobre a independência na Catalunha concluiu que o “conflito catalão foi instrumentalizado pela Rússia” para desestabilizar Espanha e a Europa.

Segundo o relatório do Hybrid CoE, um centro de investigação internacional independente com sede em Helsínquia, na Finlândia, estuda as chamadas “ameaças híbridas”, que combinam técnicas militares e não militares, na União Europeia e na NATO, os russos usaram um grupo de políticos catalães para provocar uma “instabilidade interna muito profunda”, citou o ABC, que teve acesso ao documento.

“O conflito catalão foi instrumentalizado pela Rússia numa tentativa de minar e danificar a integridade e funcionalidade da democracia, criar um efeito dominó em outros estados membros e influenciar os processos de domada de decisões”, refere o relatório, esclarecendo que “o objetivo do Kremlin não era uma Catalunha independente, mas uma instabilidade interna muito profunda e duradoura em Espanha, um país membro da UE e da NATO, que em última instância acabaria por influenciar todos os países ocidentais”.

Em 2017, na sequência do referendo sobre a independência da Catalunha, considerado ilegal pelo Supremo Tribunal espanhol, o governo de Espanha acusou a Rússia de ter usado a crise catalã para destabilizar o país. Os ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros disseram na altura terem indícios de que grupos russos e venezuelanos usaram as redes sociais para divulgar de forma massiva a causa separatista e influenciar a opinião pública.

Os líderes separatistas catalães negaram qualquer interferência da Rússia.