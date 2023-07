Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Esta quinta-feira, as atenções centram-se não na Ucrânia, mas em São Petersburgo, onde o Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu vários líderes africanos para a cimeira Rússia-África. Putin, é sabido, tem procurado consolidar a sua influência junto do continente africano, particularmente no que diz respeito ao comércio de cereais (um tema sensível numa altura em que o mundo sente os efeitos do fim do acordo do Mar Negro).

Durante a sua intervenção na cimeira, o líder russo considerou que o continente africano deve reduzir a sua dependência dos cereais europeus e, nesse sentido apresentou uma solução: a Rússia fornecer de forma gratuita cereais e bens agrícolas a África.

