Andrew Malkinson passou 17 anos na prisão devido a uma violação que não cometeu. Agora, pode ver a sua indemnização ser reduzida para pagar despesas de alojamento e alimentação.

Andrew Malkinson, de 57 anos, foi condenado a prisão perpétua, com uma pena mínima de sete anos, depois de ter sido declarado culpado por atacar uma mulher em Salford, Greater Manchester, em 2003. Malkinson declarou-se sempre inocente e foi libertado esta quarta-feira quando os juízes do tribunal de recurso anularam a condenação, avança o The Telegraph.

Na quarta-feira à saída do Tribunal Supremo, Malkinson disse ter sido “raptado” pelo Estado e chamou “mentirosos” aos polícias de Greater Manchester, afirmando estar “enojado por ter de pagar pela tortura” que sofreu durante quase duas décadas.

A ideia de ter de pagar aos meus torturadores, quando ouvi falar disso, enfureceu-me imenso… Quase não consegui lidar com a ideia. Pensei que isso era tão doentio”, disse Malkinson ao The Telegraph. “Os inocentes comprovados têm de pagar pela sua tortura?”, acrescentou.

Atualmente, o homem vive de subsídios e, caso ganhe a indemnização, não irá ter de reembolsar diretamente os serviços prisionais, mas pode ser forçado a abdicar de uma parte de qualquer pagamento que receba para compensar a detenção.

Embora seja o governo a decidir se deve ou não atribuir a indemnização, o valor, incluindo eventuais deduções para despesas de subsistência, vai depender de um avaliador independente.

Na altura em que ocorreu o julgamento, não existiam provas de ADN que ligasse o homem ao crime e a acusação baseou-se apenas em provas de identificação, avança o The Telegraph.

Uma amostra de ADN guardada pelo arquivo forense foi testada em outubro de 2022 e confirmou o verdadeiro autor do crime, que entretanto foi detido e aguarda pela decisão da acusação.