Sinéad O’Connor ensinou aos filhos que, caso ela morresse, a primeira pessoa a quem deveriam ligar era o contabilista e só depois para o número de emergência, segundo revelou a própria cantora à revista People numa entrevista, em 2021.

A revelação da cantora à revista foi recuperada apenas dias depois da sua morte, na passada quarta-feira. “Sempre instruí os meus filhos desde muito pequenos, ‘se a vossa mãe cair morta amanhã, antes de ligarem para o 911, liguem para o meu contabilista e garantam que as editoras discográficas não começam a libertar os meus discos e não vos dizem para onde vai o dinheiro”, contou a cantora irlandesa à revista.

Na entrevista, a propósito do lançamento do livro de memórias “Rememberings”, Sinéad O’Connor explicou que dava muita importância à proteção da sua arte e das suas finanças, para os seus filhos, caso morresse. “Sabe, quando os artistas estão mortos, são muito mais valiosos do que quando estão vivos”, disse a artista. “Tupac lançou muitos mais álbuns desde que morreu do que alguma vez quando estava vivo, por isso é um bocado nojento o que as editoras fazem.”

O tema do legado terá surgido numa parte da entrevista em que se falou de Prince, o autor da musica mais famosa de O’Connor: “Nothing Compares to You”. A artista revelou que, apesar de não ter simpatizado especialmente com Prince depois de um encontro entre ambos, tinha muito respeito por ele enquanto artista e defendeu-o perante a forma como as editoras discográficas lucraram com a sua música depois de morrer, em 2016.

“Todos os músicos, temos canções das quais nos sentimos verdadeiramente envergonhados e que são uma porcaria. Não queremos que ninguém as ouça. Agora, este é um homem que publicou todos as canções que alguma vez gravou, por isso, se ele se deu ao trabalho de construir um cofre, que é uma coisa bastante forte para fazer, isso significa que ele não queria mesmo que estas músicas fossem lançadas. E eu não suporto que as pessoas estejam, como eu digo, a violar o seu cofre”, disse Sinéad O’Connor na mesma entrevista ao comentar o legado de Prince.

Sinéad O’Connor morreu no dia 26 de julho, aos 56 anos. A cantora foi encontrada sem vida na sua casa em Londres e a família da artista anunciou “com grande tristeza” a morte da artista em comunicado, que foi declarada no local. A morte não foi considerada suspeita e também ainda não foi divulgada uma causa para o óbito.