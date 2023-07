Partenogénese: crescimento de um embrião sem fertilização. Dito de outra forma, são fêmeas que têm filhos sem precisar de um macho. Em seres humanos, não existem casos, mas no reino animal, mesmo sendo raros, são menos invulgares do que se podia pensar. Acontece com alguns invertebrados — como abelhas ou pulgões —, e vertebrados, como lagartos e cobras. Nesta história, as protagonistas são as moscas da fruta. Não uma, mas duas espécies: a Drosophila mercatorum e a Drosophila melanogaster. A primeira, não precisa de macho. A segunda, precisa de parceiro. Só que os humanos, com manipulação genética, conseguiram tornar os espermatozoides irrelevantes. Os resultados do estudo foram publicados na revista Current Biology, após revisão de pares (peer review).

“Somos os primeiros a mostrar que é possível projetar nascimentos virgens em animais – foi muito emocionante ver uma mosca virgem produzir um embrião capaz de se desenvolver até a idade adulta e, em seguida, repetir o processo”, disse Alexis Sperling, investigador da Universidade de Cambridge e o autor principal do artigo.

Quando acontece a partenogénese, só nascem fêmeas. E estas herdam a capacidade materna de ter filhos sem a intervenção de um macho. No entanto, na presença de um macho, preferem acasalar. Só em situações em que não conseguem encontrá-lo é que acontece a conceção sem fertilização, o que é visto pelos cientistas como uma forma de evitar a extinção.

“Nas nossas moscas geneticamente modificadas, as fêmeas esperaram metade das suas vidas – cerca de 40 dias – para encontrarem um macho. Mas depois desistiram e tiveram um parto virginal”, esclareceu o investigador no comunicado de imprensa.

Para conseguir chegar a estes resultados, a equipa de investigadores olhou para dois tipos diferentes de mosca da fruta. Na primeira, a Drosophilamelanogaster — que não precisa de machos para procriar — identificaram os genes que foram ativados e desativados durante a partenogénese. Nas segundas, a espécie Drosophilamercatorum, manipularam os genes correspondentes para perceber se conseguiam que houvesse reprodução sem a intervenção do macho.

A experiência teve sucesso, mas foram precisas 220 mil moscas da fruta virgens e seis anos de pesquisa.