O Comité Olímpico Internacional (COI) garantiu esta sexta-feira que a atleta ucraniana Olga Kharlan, desclassificada dos Mundiais de Esgrima, em Milão, por se ter aqui a russa Anna Smirnova, vai ter um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A decisão foi anunciada por Thomas Bach, presidente do COI, numa carta que foi divulgada pelo ministro ucraniano dos Desportos, Vadym Gutzeit.

Tendo em conta a sua situação particular, o Comité Olímpico Internacional atribui-lhe uma vaga suplementar para os Jogos Olímpicos de Paris2024, no caso de não conseguir qualificar-se no período restante”, refere a carta do líder do COI dirigida a Olga Kharlan, que perdeu pontos importantes na luta por um lugar em Paris.

A desqualificação foi decidida pouco depois do final do combate entre Olga Kharlan, tetracampeã do mundo de sabre, e Anna Smirnova, que foi o primeiro confronto entre atletas ucranianos e russos em qualquer modalidade desde a invasão da Ucrânia, à exceção do ténis, que se disputou na quinta-feira.

Também esta sexta-feira, a atleta ucraniana falou pela primeira vez sobre aquilo que considera ter sido uma “injustiça” e apontou a mira à Rússia pela decisão que a afastou da fase seguinte apesar da vitória.

“Quando me inteirei de que me queriam desqualificar através do cartão preto mataram-me. Doeu-me tanto que gritei de dor” afirmou, em declarações citadas pelo jornal desportivo espanhol Marca. “Aquilo que percebemos é que esse país [Rússia] aterroriza o nosso país, as nossas pessoas, as nossas famílias mas também o desporto. Não estendi a mão a esta atleta e atuei com o coração. Não se pode forçar ninguém a estabelecer a paz com um aperto de mão, especialmente aos ucranianos. Nunca”.