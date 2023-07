Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A cimeira Rússia-África em São Peterburgo continua a trazer novidades esta sexta-feira. No segundo dia do evento, que junta o Presidente russo, Vladimir Putin, com vários líderes africanos, o líder do regime russo deixou promessas e gabou-se das boas relações com o continente africano. Sublinhando os contratos celebrados com vários Estados ao nível da cooperação militar e o nível das exportações de cereais para África (“quase dez milhões” de toneladas só nos primeiros seis meses do ano), o Chefe de Estado russo procurou passar uma imagem de união e amizade entre o Kremlin e África.

No entanto, o discurso de Putin não convenceu todos os líderes presentes. O Presidente do Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pediu a Moscovo para reavivar o acordo de cereais do Mar Negro, que considerou “essencial” para a segurança alimentar global. Já o líder do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi mais longe e defendeu o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sublinhando a Vladimir Putin a importância do plano de paz africano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.