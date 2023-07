Os trabalhadores da Valorsul, empresa responsável pelos resíduos da região de Lisboa e Oeste, suspenderam a greve que coincidia com a Jornada Mundial da Juventude, mas podem marcar novo protesto no futuro, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte do sindicato. Dario Ferreira, dirigente do Sindicato das Indústrias Transformadores, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Centro-Sul e Regiões Autónomas, explicou à Lusa que os trabalhadores decidiram suspender a greve depois de a empresa ter avançado com o compromisso de analisar as reivindicações e pagar um salário extra em agosto.

“Não havendo um acordo naquilo que eram as reivindicações dos trabalhadores, a empresa avançou com uma proposta e, atendendo àquele que é o momento, com a Jornada Mundial da Juventude [JMJ] e aquele que é o papel da empresa, relativamente à utilidade pública, os trabalhadores decidiram, para já, suspender a greve“, frisou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Perante a realização da JMJ em Lisboa, e com o fluxo e acréscimo previsto dos resíduos, sendo a empresa “responsável seu recebimento e tratamento, houve essa sensibilidade” por parte dos trabalhadores, acrescentou Dario Ferreira.

“O funcionamento e a operação da empresa irá realizar-se dentro da normalidade durante a semana da JMJ e após esse período, reafirmando o compromisso para com os trabalhadores, acionistas, municípios e parceiros, e assegurando o serviço público de referência pelo qual sempre se tem pautado”, destacou a empresa na nota de imprensa.

Dario Ferreira salientou, no entanto, que a decisão dos trabalhadores passou pela suspensão da greve, pois apenas seria desconvocada se existisse um acordo sobre “todos os pressupostos em cima da mesa“. “Fica subentendido que, daqui para a frente, continuaremos junto da administração e das entidades que foram necessárias a reivindicar os direitos dos trabalhadores, aquilo que consideramos que, para além de justo, é necessário“, garantiu o dirigente sindical.

Os trabalhadores reivindicam o aumento de salário, a redução do horário semanal em duas horas, o aumento do número de dias de férias e a aplicação integral do Acordo de Empresa. “A empresa não respondeu às reivindicações basilares dos trabalhadores. No entanto, avançou com um compromisso de ir analisando a possibilidade de reduzir o horário de trabalho para as 35 horas, desde que não haja a redução da produtividade e comprometimento da prestação de serviços da empresa”, sublinhou.

A Valorsul, com cerca de 450 trabalhadores, é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbanos produzidos em 19 concelhos das regiões de Lisboa e Oeste.