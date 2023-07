A corrida sprint é por si só mais pequena. As condições da pista de Spa-Francorchamps encurtaram-na ainda mais, pois a chuva que chegou a levar a que alguns pilotos sugerissem o cancelamento do Grande Prémio da Bélgica esteve presente em abundância. Na hora de suposto início da prova deste sábado, as circunstâncias eram particulares.

Mercedes radio ????

Toto: "Do you have some wetness in the car?"

George: "I'm underneath a tent. I just feel sorry for the people in the grandstands"#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/iNQDYFn85j

— Formula 1 (@F1) July 29, 2023