Christopher Steele, que trabalhou para os serviços de informações britânicos (MI6) na Rússia desde 2006 a 2009, acredita que o Presidente russo, Vladimir Putin, pode sair do poder já em 2024. “O Ocidente precisa de se preparar para o fim da era Putin”, afirmou.

Numa entrevista à Sky News, Christopher Steele aponta para duas hipóteses relativamente ao futuro de Vladimir Putin. A primeira relaciona-se com uma possível doença grave do Presidente russo: “Há fontes muito credíveis que me dizem que ele tem estado doente há algum tempo”. Já a segunda, consiste num possível assassínio quer por elementos da sua confiança, quer por alguém fora da Rússia.

O assassínio por membros da confiança do atual Presidente russo poderia levar a um “derrame de sangue” entre fações opostas antes de ser nomeado um sucessor.Se isto acabasse por ocorrer, o nome que o ex-espião aponta para suceder a Vladimir Putin é o atual diretor do Serviço Federal de Segurança (FSB), Alexander Bortnikov.

Neste sentido, pelo menos por agora, a falta de sucessos no decorrer da contraofensiva ucraniana deu algum espaço para Vladimir Putin “respirar” e alinhar estratégias, reconheceu Christopher Steele, ainda que admita que a Rússia pode acabar por ceder à pressão da guerra e das sanções.

“Poderá haver uma movimentação, se for preciso violenta, para matar ou substituir Putin em favor de um securocrata ou de um oligarca — mas um que se tenha distanciado da guerra e esteja preparado para negociar com o Ocidente.” Neste cenário, o antigo espião sugere que o nome mais provável a suceder a Vladimir Putin seria Aleksey Dyumin, o governador do oblast de Tula.

Mesmo assim, poderá haver outra hipótese, desta vez oriunda dos setores mais nacionalistas do Kremlin, que desejam continuar o conflito — e que se virarão contra Vladimir Putin pela falta de sucessos no terreno. “Isso não causaria grandes alterações à guerra na Ucrânia, mas ao menos o Ocidente enfrentaria um líder russo que não é um mentiroso e que não está acusado da prática de crimes de guerra”, sustentou o antigo espião.

Ainda nas hipóteses do antigo espião está uma revolta popular, que poderia ser incentivada pelo líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. “Isso seria muito imprevisível e possivelmente sangrento a curto prazo”, conjeturou Christopher Steele.