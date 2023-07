Dois irmãos belgas têm um projeto em curso para restaurar o barco do cantor da famosa canção “Ne me quitte pas”, Jacques Brel, e tencionam voltar a navegar com o Askoy II pelo Pacífico Sul.

Gustaaf e Piet Wittevrongel vão devolver o iate Askoy II ao mar em setembro, a partir do porto de Zeebrugge, perto de Bruges, depois de o barco ter sido resgatado em destroços numa praia da Nova Zelândia, segundo a Agência France-Presse, citada pela France 24.

O lançamento vai ocorrer quase 45 anos após a morte do cantor, conhecido pelas suas baladas românticas, nomeadamente a música “Quand on n’a que l’amour”, que fizeram dele uma estrela mundial nas décadas de 1950 e 1960.

“Estamos à espera da luz verde por parte da inspeção marítima”, disse o irmão mais velho Gustaaf, de 84 anos.

Jacques Brel subiu a bordo do Askoy II duas vezes, considerado na altura uma das embarcações mais bonitas dentro da tipologia, em 1974 com destino ao Arquipélago das Marquesas, no Pacífico Sul. Quando ganhou mais interesse por voar, vendeu o barco na Polinésia, acabando por naufragar na Nova Zelândia, depois de ter como proprietários traficantes de droga.

Apesar da fama internacional de Jacques Brel , para os irmãos Wittevrongel a ligação ao cantor e ao barco é sentimental. Há cerca de cinco décadas, Brel foi à loja do pai dos dois irmãos, na costa belga, para comprar velas e cabos para a embarcação, antes de partir para as suas aventuras.

“Não sabia quem estava a falar comigo. Eu disse-lhe que a compra ia custar centenas de milhares de francos belgas”, recorda Gustaaf, que era apenas um estagiário na altura.

“Quando me disse o nome, percebi que podia pagar pelo conjunto de velas”, acrescentou.

Antes do projeto pertencer aos irmãos Wittevrongel, um entusiasta belga de iates tinha tentado, mas desistiu da ideia por falta de dinheiro. Os irmãos não se intimidaram e aceitaram o desafio com a ajuda de empreiteiros neozelandeses, que resgataram a embarcação com gruas e tratores.

“Antes de a maré alta voltar a subir, só tínhamos quatro horas para ver o barco e escavar, retirar e bombear”, explicou Gustaaf.

“Fizemos isso durante três dias seguidos e conseguimos tirá-lo de lá”, disse.

Uma empresa de navegação aceitou transportar gratuitamente o casco do iate, preso entre dois contentores, até Antuérpia, na Bélgica, tendo chegado em abril de 2008.

Os dois irmãos sonham voltar a navegar pelo oceano tal como o seu ídolo e, por isso, decidiram acrescentar mais beliches ao interior do iate, que já tem um casco novo vermelho e azul de 20 metros.

“Brel fê-lo com duas pessoas, mas é preciso pelo menos seis tripulantes para voltar às Marquesas no futuro”, afirmou Piet Wittevrongel.