Carolina Herrera. A diva que veste as divas

Nas últimas semanas o nome Carolina Herrera não pára de tilintar à frente dos olhos de quem acompanha a atualidade da moda e do social. Esta semana foi a rainha Letizia que apareceu com mais um look jackpot, no qual a estrela foi um vestido CH com um decote arrojado, silhueta de princesa e padrão nostálgico. Há poucas semanas foi a marquesa de Griñon que se casou com um vestido Carolina Herrera criado especialmente para ela. Espanha parou para ver Tamara Falco vestida de noiva e também a mãe, a lendária socialite Isabel Preysler, usou um vestido da mesma marca.

Ora, embora todas estas criações sejam obra de Wes Gordon, o designer que assumiu a liderança criativa da marca desde a saída de Carolina Herrera, mantém-se a refinada imagem de marca que a fundadora tão bem personificava. Ela própria uma diva que decidiu pôr o bom gosto ao serviço de uma carreira a vestir outras divas. Deixou as origens de privilégio em Caracas para criar o seu próprio império em Nova Iorque e tanto passou pelas noites do Studio 54 como pela hora do chá no Castelo de Windsor. Casou com um marquês mas foi ela a coroada como rainha da elegância. Em 2018 saiu de cena a afirmar que a moda tinha mudado, mas, aparentemente, o seu rasto de sedução continua a atrair seguidoras.

Uma estrela a brilhar, de Caracas a Windsor

Em 2013 a Vanity Fair fotografou a secretária de Carolina Herrera no quartel-general da marca com o seu nome, em Nova Iorque, e não restam dúvidas que se trata do espaço de uma estrela com brilho próprio. Entre um computador portátil, lápis com as iniciais CH, canetas e cadernos, sobressaem os objetos pessoais, como uma fotografia preferida do marido, um selo chinês oferecido pela colecionadora de arte Mary McFadden ou um caderno onde a designer desenhou um símbolo para cada membro da família e que eram usados na agenda de compromissos . Numa mesa em frente, acumulam-se fotografias, tanto uma com os 12 netos, como outra do “grande amigo” Robert Mapplethorpe. Duas pequenas estátuas simbolizam o sucesso da marca e da sua criadora. São na verdade dois Prémios CFDA (Council of Fashion Designers of America), um foi entregue em 2004 para a Designer de Moda Feminina do Ano e outro quatro anos depois como Prémio Carreira Geoffrey Beene.

Na parede um típico retrato ao estilo Pop Art, feito por Andy Warhol em 1979, enche a sala. Por acaso até há três retratos e eles têm uma história. Nessa altura, Carolina Herrera era frequentadora do Studio 54 e certa noite a pequena carteira em malha de ouro e diamantes Van Cleef & Arpels que escolheu como acessório chamou a atenção de Warhol. “O Andy levou-a e brincou com ela a noite toda”, contou a designer. Depois o artista fez-lhe uma proposta: a carteira por um retrato e ela aceitou. Carolina posou para Warhol na Factory pouco depois e, de uma série de polaroids, saíram três grandes retratos. “A Factory era um asilo louco organizado, muito bonito na sua simplicidade”, descreveu Herrera citada no site da Christie’s. “O Studio 54 prometia que algo extraordinário iria acontecer todas as noites e acontecia. Extravagância iminente! Havia pó dourado por todo o lado. Costumávamos regressar a Mayfair e deixar um rasto dourado pelo chão.”

María Carolina Josefina Pacanins y Niño nasceu a 8 de janeiro de 1939 em Caracas, na Venezuela. O pai, Guillermo Pacanins Acevedo, era um oficial da força aérea e foi também governador de Caracas. A pequena Carolina teve uma infância confortável e até privilegiada. É a própria que afirma que cresceu “rodeada de coisas bonitas”. Da mãe lembra os chapéus elaborados, mas foi a avó que a levou a Espanha para comprar vestidos Balenciaga.

Com 18 anos casou-se com Guillermo Behrens Tello, um proprietário de terrenos compatriota. Tiveram duas filhas, Mercedes e Ana Luisa, e divorciaram-se em 1964. O apelido que hoje lhe conhecemos chegou quatro anos mais tarde, quando Carolina se casou com Reinaldo Herrera Guevara. Viveram numa casa com nome próprio, La Vega, que pertencia à família do marido e era datada de 1590. Juntos tiveram duas filhas, Carolina Adriana e Patrícia Cristina.

Reinaldo Herrera, 5º marquês de Torre Casa, o título espanhol que herdou do pai em 1962, é também um socialite. Viria a ser editor da revista Vanity Fair e contribuía com os seus conhecimentos de insider num círculo social muito restrito. Como o próprio contou num artigo, em 2016, a propósito dos 90 anos da Rainha Isabel II, chegou a estar com a soberana em várias ocasiões, tanto informais como em diversos Decade Balls, as festas que celebravam os aniversário da própria Rainha, da mãe, da irmã ou da filha. Numa delas, Reinaldo e Carolina ficaram instalados em Windsor e apanharam boleia da própria monarca. Noutra, em 2001, ficaram instalados com a princesa Margarida no Palácio de Kensington e Reinaldo até atendeu o telefone à Rainha quando esta ligou para convidar o casal a passar o fim de semana em Windsor.

A importância do segundo desfile e o “efeito Carolina”

“O primeiro vestido que desenhei era um vestido preto, para mim própria, quando tinha 14 ou 15 anos. Queria ser uma vamp desde que comecei a ver filmes das décadas 1930 e 40 com Marlene Dietrich e Greta Garbo, nas quais elas usavam véus e chapéus e suportes para os cigarros”, contou Carolina à revista Interview, mas concluiu que os pais nunca a deixaram usar o vestido.