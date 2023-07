Este é o primeiro livro de Eleanor Crewes. O projecto começou como uma zine feita à mão que a autora entregava em várias lojas de BD em Londres. Daí evoluiu para um livro que foi publicado pela Virago em 2020. No mesmo ano, foi nomeado para o Prémio Goodreads para Melhor Novela Gráfica e Banda Desenhada, tendo também merecido o elogio do The Washington Post.

Aqui, Eleanor Crewes conta a sua história num registo assumidamente autobiográfico. São 317 páginas de desenhos simples – preto no branco –, narrativa simples – na primeira pessoa, sobre si mesma –, enredo simples – espécie de autobiogafia em traços gerais. Com esta tríplice, a autora não faz a sublimação de nada, o que já é comum neste tipo de autobiografias. Afundada no que vê como um drama, a personagem-autora não consegue passar o drama para o outro lado – talvez por não ser assim tão dramático.

Há uma ideia de “diferença” que vai permeando todo o livro. Há a questão de Eleanor gostar de se vestir de preto ou da série “Buffy”, sobre a caçadora de vampiros. E depois, o que vai sendo reiterado, há um evidente desinteresse por rapazes, que também vai servindo para marcar a diferença. Ora, misturar tudo cria o verdadeiro problema da narrativa, já que assume uma composição colectiva e orgânica de gostos e de formas de ser. Como a narrativa é também uma sucessão de acontecimentos, a acção nunca se extrapola de pequenos episódios que, para o leitor, nunca conseguirão ter grande interesse. Mesmo se pensarmos que, em 2023, numa sociedade ocidental, o tema, por si só, poderá ser coisa sem interesse – alguém simplesmente a ser gay –, a verdade é que, na arte, qualquer tema ou qualquer ideia pode ser sublimada. Prova disso é a produção de Édouard Louis, que, partindo mais ou menos da mesma condição, conseguiu criar uma coisa pungente, livros que são osso, emoção pura: Para acabar de vez com Eddy Bellegueule e História da Violência. O mesmo se passou com o amor escondido que Philippe Besson descreveu em Deixa-te de mentiras.

